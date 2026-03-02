Montero pide "tranquilidad"porque "en ningún momento" se han "activado" las bases de Rota y Morón para atacar Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota y Morón de la Frontera, porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán.

En una atención a medios durante una visita a Cantillana (Sevilla), la vicepresidenta se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de los periodistas acerca de "si desde las bases de Rota y Morón ha habido algún tipo de asistencia a Estados Unidos para sus ataques a Irán".

María Jesús Montero ha respondido que "no, en absoluto, y el Ministerio de Asuntos Exteriores así lo ha trasladado", y en esa línea ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases", porque "en ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo", ha remachado.

Dicho esto, la vicepresidenta socialista ha apostillado que "eso no quita que todos estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el conjunto de la zona", donde hay, "en este momento, en torno a unos 30.000 españoles que están monitorizados" y con cuyas familias desde el Gobierno "tenemos un contacto permanente, directo", según ha explicado.

A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero ha respondido que "no tenemos comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases", y ha apuntado que ella cree que "en este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo de la seguridad por Estados Unidos son las próximas a la zona" de conflicto.

"Esta parte no está próxima a la zona y, por tanto, no hay ningún movimiento respecto a las bases americanas", según ha agregado la vicepresidenta antes de incidir en trasladar que "lo que sí hay es, por supuesto, desde el Ministerio de Exteriores, una situación de, minuto a minuto, controlar qué es lo que está ocurriendo, no sólo por la afectación propia que pudiera tener en otras partes no tan próximas a la zona de conflicto, sino por los españoles que están en este momento en aquella zona y que quieren ser evacuados y llegar cuanto antes a sus familias", y que necesitan "tener ese respaldo por parte del Gobierno español", ha subrayado.

Robles también niega el uso de la Base

Robles ha incidido en que las bases andaluzas no han prestado "ningún tipo de asistencia" a Washington en el marco del ataque. La titular de la cartera de Defensa ha explicado que en las bases rige un convenio con Estados Unidos, pero ese tipo de "actuaciones" requieren "amparo internacional" en la forma de una resolución.

Pero el ataque contra Irán carece de "ese marco de legalidad internacional". "Estados Unidos e Israel están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional y no están usando esas bases", ha insistido la ministra.

Requerida por la salida de aviones cisterna estadounidenses desplegados en Morón y Rota, Robles ha trasladado que "han salido porque no iban a realizar ninguna actuación". "El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases", ha explicado.

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Robles ha insistido en que España "apuesta claramente por las soluciones diplomáticas y el ordenamiento jurídico internacional", y ha matizado que, si bien "el pueblo iraní tiene derecho a liberarse, particularmente las mujeres", tiene que ser Teherán "el que resuelva sus problemas". Eso sí, ha dejado claro que "el régimen iraní y la represión de las últimas protestas es absolutamente detestable y rechazable".

"La violencia, los conflictos y las muertes no serán la solución, España está en contra de la violencia y las Fuerzas Armadas desplegadas en el extranjero siempre lo están en misiones de paz", ha rematado Robles.