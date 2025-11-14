Las narcolanchas vuelven a buscar refugio en el puerto de Barbate año y medio después de la tragedia

Las narcolanchas han vuelto al puerto de Barbate en busca de refugio. Una vez más la historia se repite, con el agravante de que en ese escenario, en esa bocana del muelle barbateño, el 9 de febrero de 2024 murieron dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por uno de estos monstruos marinos pilotado por Karim El Baqqali.

Las imágenes siguen siendo dolorosas por lo que trae de recuerdo. Eso sí, en esta ocasión nadie sale a intentar ahuyentar a las embarcaciones de los narcotraficantes. Incluso, según cuentan fuentes de asociaciones de la Benemérita, se establecen controles en los accesos al puerto para tratar de impedir que se tomen imágenes de las gomas. Este medio ha podido conseguir una que demuestra que, como entonces, los narcos buscan refugio del temporal dentro de los puertos.

Evidentemente, y más a toro pasado, es muy fácil hablar, aunque quizá si ese 9 de febrero se hubiera optado por hacer lo que se está haciendo estos días, es decir, nada, la tragedia habría pasado de largo. Pero aquel día se lanzó a seis guardias con una pequeña embarcación al mar para no se sabe muy bien qué y resultó peor el remedio que la enfermedad.

Barbate no ha sido el único lugar donde han buscado refugio. También han podido verse por Conil y hasta por la capital gaditana. En la provincia de Huelva también han aparecido otras tantas abandonadas. Sin combustible ni posibilidad de repostar, porque los petaqueros no se la juegan con este tiempo, a los tripulantes que hacen de guardeses en el mar no les queda otro remedio que acercarse a la costa. Porque hay que recordar que estas embarcaciones son género prohibido desde el año 2018. Esta medida ha provocado el auge del negocio de la narcologística, que está enriqueciendo a clanes enteros.