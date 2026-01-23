Navantia comienza a construir en Puerto Real los buques FSS para Reino Unido

El astillero de Navantia Puerto Real ha acogido este viernes el primer corte de acero para los buques de apoyo logístico FSS que formarán parte de la flota de la Royal Navy. Se trata de los primeros trabajos de este programa para el Ministerio de Defensa de Reino Unido que se realizan en los astilleros españoles que participan del contrato.

La cita en la factoría de Matagorda ha contado con la presencia del agregado de Defensa de Reino Unido en España, el capitán de navío Antony Crabb; y el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero, que ha expresado que "el comienzo de los trabajos en este astillero es una muestra del compromiso de Navantia con un cliente de vital importancia. Ponemos nuestras mejores capacidades al servicio de este programa y de su ejecución con los más altos niveles de calidad y exigencia".

La construcción del primero de los tres buques FSS comenzó el pasado 3 de diciembre en el astillero de Navantia UK en Appledore (suroeste de Inglaterra), en una ceremonia presidida por el ministro de Industria de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard. Ahora arranca en Puerto Real y está pendiente el comienzo de la fabricación en Ferrol, donde realizarán un bloque del primer buque al asumir la carga de trabajo que debía ejecutar Belfast. El retraso en la intervención de mejora en las instalaciones de la capital de Irlanda del Norte llevaron a la compañía a tomar esta decisión en septiembre. En el programa FSS participan los astilleros, adquiridos por Navantia UK a Harland & Wolff para la continuidad del programa, en Appledore y Belfast.

"Damos una cálida bienvenida al compromiso continuado de Navantia con la entrega del programa Fleet Solid Support (FSS) a tiempo y según lo presupuestado. El inicio de la construcción en Puerto Real marca un hito significativo para este programa. Tras el exitoso corte de acero en el astillero de Navantia UK en Appledore el pasado diciembre, el evento de hoy materializa la transición del programa FSS desde la fase de diseño a la producción. Los módulos construidos en España se trasladarán posteriormente al astillero de integración en Belfast. Esperamos seguir colaborando a medida que avanzamos en la entrega de estos importantes buques para la Real Flota Auxiliar británica”, ha afirmado el agregado de Defensa de la Embajada de Reino Unido.

Cada buque FSS tendrá 216 metros de eslora -el equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League- y 39.000 toneladas de desplazamiento, de modo que serán los segundos buques más grandes al servicio de la Defensa de Reino Unido, solo por detrás de los portaaviones. Esta nueva capacidad reforzará las operaciones de defensa, permitiendo que la Royal Navy permanezca en el mar durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto. Los tres buques serán operados por personal de la RFA para dar apoyo (facilitar municiones, repuestos, alimentos y otros suministros esenciales) al Grupo del Portaaviones de la Royal Navy en alta mar.