La provincia de Cádiz busca inversión entre empresas tecnológicas de India

Un total de 25 empresas tecnológicas de India ha visitado la provincia de Cádiz. Con esta iniciativa la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y el Cádiz Investment Hub (CIH) buscan activar un nuevo puente de inversión con el país asiático para que se beneficien sectores económicos de la provincia "fuertes".

La agenda incluyó una presentación institucional de la provincia, de la que se encargaron la secretaria general de la CEC, Carmen Romero;el coordinador provincial de Andalucía Emprende, David de la Encina;Ignacio Cobo, del departamento comercial de la Zona Franca de Cádiz; y Manuel Martín, coordinador de la oficina de inversión de Cádiz Investment Hub. Por su parte, las compañías indias mostraron sus soluciones en inteligencia artificial, blockchain, fintech, edtech, sostenibilidad e industria 4.0, además de participar en rondas de networking orientadas a la identificación de sinergias empresariales.

Estos encuentros se han producido en el marco de Synergy Nexus 2025, la iniciativa promovida por Startups.st, la Asociación Internacional de Startups y la Fundación OPTI, dentro del India–Spain Innovation Bridge. La organización de la misión contó con la colaboración de Carlos Delgado (Upandalus) y Antonio Conde (Aerocádiz).

En la segunda jornada, la delegación visitó las instalaciones de Surcontrol e Inferencia Integral en El Puerto, donde Anthony Lydick, miembro de la junta directiva del Clúster Nexur, presentó las líneas de trabajo del clúster en materia de innovación y digitalización industrial. Además, Ana Suárez, adjunta a la dirección de CEEI El Puerto de Santa María, expuso los programas de apoyo al emprendimiento, opciones de alojamiento empresarial y vías de cooperación europea disponibles para nuevas implantaciones.

El recorrido concluyó en el muelle de La Cabezuela en Puerto Real con una visita a las nuevas instalaciones de PTP Group, donde las empresas destacaron el alto componente tecnológico del proyecto y su ubicación estratégica, junto a la terminal ferroviaria y el muelle marítimo, como ventajas competitivas para futuros proyectos industriales y logísticos con vocación exportadora.

“Esta misión acelera un flujo real de oportunidades de inversión en sectores donde Cádiz es fuerte: logística portuaria, digitalización industrial y economía azul. Nuestro papel es convertir interés en proyectos, acompañando a las compañías en su aterrizaje y crecimiento”, apunta Martín.