Brendel en tono menor

La ficha Alfred Brendel Milagrería y escalas disonantes. Traducción de Juan Luis Milán. Barcelona: Acantilado, 2025. 136 páginas. 14 euros

En Milagrería y escalas disonantes se reúnen artículos y conferencias de Alfred Brendel (1931-2025) publicados originalmente en alemán en 2014. Son textos laterales dentro de su producción ensayística –muy inferior, en ambición, a volúmenes como Sobre la música, también en español en Acantilado–, pero legibles y a ratos estimulantes.

El libro se abre con una retrospectiva discográfica (2013) cuyo interés queda restringido al coleccionista: el balance de grabaciones aporta poco más que memoria profesional. También “Vida musical en transformación” incurre en generalidades previsibles sobre la recepción del repertorio clásico. En cambio, “Dos tipos de pianista” ofrece dos sustanciosos retratos, el de Katja Andy –figura longeva y excéntrica, que falleció en Nueva York en 2013 con 106 años tras una biografía alucinante– y la disección del fraude delirante de Joyce Hatto, que permiten al autor reflexionar con ironía sobre autenticidad y mito en la carrera pianística.

Los textos más técnicos –“Diversidad y dogma” y “Música de cámara audaz”– interesarán sobre todo a los intérpretes. Ahí el Brendel analista despliega su conocida lucidez al abordar el Cuarteto en sol mayor D 887 de Schubert y el Op.130 con la Gran fuga de Beethoven, con observaciones precisas sobre articulación, proporciones y arquitectura. Son análisis breves y claros.

Marginal y discutible su crónica del fenómeno del Sistema venezolano a propósito de un concierto de la Orquesta Simón Bolívar en Salzburgo, mientras que “Entre el horror y la risa” es la presentación de un ciclo cinematográfico que él mismo programó en Viena, con notable presencia española (Buñuel, Erice, Saura). Un breve homenaje de Andreas Dorschel cierra el volumen.

Tras la muerte de Brendel en junio de 2025, estos textos adquieren un valor casi testamentario, aunque menor dentro de su legado. Se leen con gusto, sin exigir demasiado ni ofrecer revelaciones. Un libro que no molesta y que confirma, más que amplía, la figura de un músico-escritor de rara inteligencia.