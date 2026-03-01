Artistas con denominación de origen

La plástica contemporánea en la provincia de Cádiz goza de una salud inmejorable. Llevo afirmándolo desde hace tiempo y, creo, que es una verdad que no tiene vuelta de hoja, es algo perfectamente constatable e indiscutible. El número de artistas importantes que son de Cádiz y de toda la provincia, nacidos, residentes o vinculados, es extensísimo y copan puestos de gran trascendencia en el contexto general de la creación artística española; además, algunos de ellos, con una inmensa proyección internacional. Por eso, aglutinar en una única muestra colectiva la realidad artística existente es algo tremendamente difícil. Sería una exposición infinita y, siempre, se quedaría fuera creadores muy significativos que serían protagonistas solventes de cualquier comparecencia.

Los nombres de Carmen Bustamante, Manolo Cano, Alejandro Botubol, Pablo Castañeda, Ana Estrada, Teté Álvarez, Pilar Millán, Paco Mármol, Pepe Baena, Pablo Fernández Pujol, Alicia Sibón, Pablo Castañeda, Juan Isaac Silva, Cecilio Chaves, José Manuel Martínez Bellido, Miguel Ángel Valencia, como cabezas visibles en la capital de la provincia; artistas de Jerez con marchamo de calidad indiscutible y, ya, referencias que se tienen muy en cuenta: Ana Barriga, Cristina Mejías, Eduardo Millán, Víctor González, Ignacio Estudillo, Javier Palacios, Antonio Lara, Rocío Cano, Juan del Junco, Malali Bachiller, Juan Ángel González de la Calle, Fernando Clemente, Cristián Lagata, Natalia Domínguez, Manuel del Valle, David Maldonado…; artistas del Campo de Gibraltar, Sylvain Marc, Antonio Rojas, Pepe Cano, Juan Carlos Bracho, Fátima Conesa, Yeyo Argüez, Javier Velasco, entre otros, con Guillermo Pérez Villalta, como supremo hacedor; artistas de Sanlúcar, Paco Pérez Valencia y Garikoitz Cuevas, por citar sólo dos; artistas de Puerto Real, José Antonio Chanivet y Marina Iglesias, además Fuentesal – Arenillas, Alegría y Piñero, Ramón Muñoz, Silvia Lermo, Los Mp Rosado, y, por no extenderme más, un pintor de Villamartín, José Carlos Naranjo, en plena joven y sensata madurez creativa.

Exposiciones con figuras importantes de nuestra plástica provincial se han hecho y han constituido todo un éxito por la calidad de lo presentado, por la categoría de los artistas y por la relevancia para dar a conocer la importancia capital del momento en el que se encontraba la creación en la provincia de Cádiz. ‘Materia Común’ es una muestra colectiva que va mucho más allá de la mera presentación de la realidad artística gaditana. En primer lugar porque toca todos los ejercicios artísticos que conforman el amplio paisaje del arte contemporáneo; no quedándose en una exposición de una línea de expresión -lo habitual en estos casos- sino que se adentra por todas las fórmulas creativas existentes – pintura, escultura, fotografía, procesos instalativos …-, abriéndose los horizontes y marcando las infinitas rutas por donde transcurre la actualidad plástica. Además, es una exposición poliédrica, que aglutina, que no separa, sino que se complementa en los modos y en las actuaciones, dando a conocer sistemas que, lejos de crear desvirtuaciones, dan vida y manifiestan realidades que, lejos de contraponerse, suman y dan vida a un arte abierto donde tienen cabidas las mayores proposiciones. Asimismo, redunda, con claridad, en aspectos como la materialidad, la performance, la conceptualidad, lo expansivo, todas fórmulas muy presentes en el arte del momento y que abren las máximas perspectivas.

La exposición, comisariada por María Caro y Fran Bravo, nos sitúa por un amplio paisaje de la especial creación de un grupo de artistas, de edades diferentes, conceptos distintos, mentalidades artísticas de filiación diversa, pero con ejercicios muy bien asentados en una realidad que les une. La muestra acoge una gran diversidad de tendencias, siempre con una realidad creciente donde los argumentos se apartan diametralmente de posturas cómodas y de adscripciones fáciles, de parámetros que no posibilitan perspectivas diáfanas.

Es un catálogo de artistas gaditanos que juegan un papel importante en la plástica actual; que están en la pomada expositiva, que forman parte de una realidad artística indiscutible, que generan los máximos compromisos con el arte del momento y que, por supuesto, desde su gaditanismo, se proyectan a un mundo sin fronteras. Sus nombres están en el mayor centro de interés del arte más inmediato.

Con ellos terminamos: Alegría y Piñero, Alicia Sibón, Ana Barriga, Ana Estrada, Antonio D. Resurrección, José Antonio Chanivet, Cristina Mejías, Fátima Conesa, Fernando Clemente, Fuentesal Arenillas, Javi Palacios, Javier Velasco, Juan Carlos Bracho, José Carlos Naranjo, Juan del Junco, Juan Isaac Silva, Martínez Bellido, Mp & Mp Rosado, Pablo Castañeda, Pilar Millán, Silvia Lermo, Tete Álvarez y Víctor González.

La realidad más absoluta de una plástica con denominación de origen.