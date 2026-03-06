Charla en Jerez sobre la poetisa argentina Alfonsina Storni

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer de este próximo 8 de marzo, la Fundación Caballero Bonald abordará la figura de una destacada poetisa y escritora argentina que hizo gala durante su vida de una profunda sensibilidad sobre la feminidad y la desigualdad.

Será este próximo lunes 9 de marzo durante la presentación de la antología poética de Alfonsina Storni (1892-1938) titulada 'Alfonsina Storni. De sombra y llanto' publicada por la prestigiosa editorial Renacimiento.

El acto tendrá lugar en la sede de la institución (Caballeros 17, Jerez), dentro de la programación por el Día de la Mujer, este lunes día 9 a las 19:30 horas y contará con una charla sobre la autora que dirigirá la poeta María Ángeles Robles, prologuista de dicha obra.

Perfil de Alfonsina Storni

Alfonsina Storni fue una destacada poetisa y escritora argentina, reconocida por su estilo único y su profunda sensibilidad hacia temas como la feminidad, la desigualdad y la lucha contra las convenciones sociales. Nacida en Sala Capriasca, Suiza, su familia emigró a Argentina cuando ella tenía cuatro años. A lo largo de su vida, Storni experimentó las dificultades de ser mujer en una sociedad patriarcal, y sus obras reflejan una postura crítica y de denuncia frente a la opresión femenina.

Su poesía, cargada de emoción y reflexión, se caracteriza por su lenguaje directo y desafiante, que rompió con los moldes establecidos en su época. Publicó varios libros, entre los que destacan La inquietud del rosal (1916), Irremediablemente (1919) y Languidez (1936), que la posicionaron como una figura clave del modernismo y del movimiento feminista literario.

A lo largo de su vida, Storni vivió una batalla personal contra la enfermedad y la desesperanza, temas que también se reflejan en sus escritos. En 1938, a los 46 años, Alfonsina Storni se suicidó, un acto que dejó una huella profunda en la literatura argentina y que sigue siendo un tema de reflexión sobre la fragilidad humana y las luchas internas de la autora.

Su legado perdura, no solo como escritora, sino también como un símbolo de la resistencia femenina en la literatura y la sociedad.