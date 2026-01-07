El cómico Juan Dávila agota las entradas de sus cuatro espectáculos en Jerez

Juan Dávila agotas las entradas de sus espectáculos a los poco minutos después de salir. Como las grandes bandas del rock pero en la comedia. Y eso es lo que ha pasado en Jerez de la Frontera con su último espectáculo 'La Capital del Pecado', que las entradas para los cuatro shows previstos este fin de semana en el teatro Villamarta han volado en cuestión de segundos.

La Capital del Pecado ya ha vendido más de 100.000 entradas en toda España y en Jerez ya no queda papel para las cuatro funciones previstas entre el viernes 9 y el domingo 11 de enero.

Y es que el renovado show de 'La Capital del Pecado' versión 2.0 es el monólogo del momento "pero aun más descarado, divertido e imprevisible. Es el mesías de la improvisación. Sabe cómo empieza, pero el final siempre lo decide el público. Es la nueva resistencia de la comedia, donde la risa y la diversión están garantizadas. Hará un repaso por los pecados capitales y nos dejará al descubierto", destacan desde su promotora.

Un espectáculo en el que la gente va a liberarse, donde “la mierda sale” - como menciona el propio Juan Dávila en su show -. "Lo más real es la energía que se crea con el público, una energía contagiosa y liberadora, donde todo el público está incluido sea como sea y venga de donde venga", zanja.