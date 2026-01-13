'Los domingos' y 'Sirat', las películas más nominadas a los Goya

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se entregarán en Barcelona 28 de febrero en Barcelona, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini de presentadores y un Goya de Honor que reconocerá a Gonzalo Suárez.

Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y La cena de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como han desvelado la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español en la Academia del Cine.

Junto a Sorda, de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor Película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua por Los domingos, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas, Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirat y Albert Serra por Tardes de soledad.