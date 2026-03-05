El escritor António Lobo Antunes muere a los 83 años en Portugal

António Lobo Antunes ha fallecido este jueves a los 83 años, dejando tras de sí una trayectoria literaria que le consolidó como uno de los escritores más importantes en lengua portuguesa. El autor, que también ejerció como psiquiatra, definía sus libros como "locuras estructuradas", una expresión que reflejaba su particular visión de la creación literaria y su apuesta por la libertad creativa absoluta.

El escritor lisboeta publicó más de 30 novelas a lo largo de su carrera, explorando temas recurrentes como la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial portuguesa en África. Durante una visita a Barcelona en 2019, donde presentó De la naturaleza de los dioses, reivindicó su independencia creativa citando: "Alguien dijo una vez 'hagamos lo que queramos, que siempre dirán que estamos locos'". El semanario Expresso recordaba este jueves que Lobo Antunes nunca planeaba cómo escribir sus novelas, confesando que "las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde".

Nacido en Lisboa en 1942 en una familia burguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría antes de ser destinado como médico militar a Angola durante la guerra colonial, experiencia que marcaría profundamente su obra literaria. Esta vivencia bélica atravesaría gran parte de su producción narrativa posterior.

Debut literario y consagración en las letras portuguesas

En 1979 realizó su debut literario con Memória de Elefante (Memoria de Elefante) y ese mismo año publicó Os Cus de Judas (En el culo del mundo), novela que le consagró como una voz fundamental de la ficción portuguesa contemporánea. A estas obras iniciales siguieron títulos como Conhecimento do Inferno (Conocimiento del Infierno), Explicação dos Pássaros (Acerca de los Pájaros), Fado Alexandrino (Fado Alejandrino) y Auto dos Danados (Auto de los condenados).

Una producción literaria intensa en sus últimos años

La mayor parte de su extensa bibliografía fue escrita durante los últimos 20 años de su vida. Entre estas obras figuran Ontem não te vi em Babilónia (Ayer no te vi en Babilonia), O meu nome é Legião (Mi nombre es legión), O arquipélago da insónia (El archipiélago del insomnio), ¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?, Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van), Comissão das lágrimas (Comisión de las lágrimas) y O tamanho do mundo (El tamaño del mundo).

Influencias literarias y reconocimientos internacionales

En una entrevista concedida en 2005, el autor confesó su respeto por Cervantes, aunque reveló que el escritor español que más le deslumbraba era Francisco de Quevedo. También reconoció que empezó a escribir influenciado por "los cómics de Flash Gordon, el pato Donald y Tintín". "Para mí, Sandokan tuvo más importancia que el Quijote y Corín Tellado que Cervantes, porque las empleadas de mi madre lo leían y yo también", aseguró.

A lo largo de su carrera sonó como candidato al Nobel de Literatura, galardón que nunca recibió. Sin embargo, ganó numerosos reconocimientos como el prestigioso Premio Camões en 2007 por ser "un autor lúcido y crítico de la realidad literaria" con un dominio magistral de la lengua portuguesa. Sobre los galardones, el escritor declaró a EFE que todos los años le daban uno o dos premios pero que eso no cambiaba nada: "Es evidente que los premios son agradables, sobre todo si vienen acompañados de dinero. Los premios son fenómenos mediáticos y me parece que tienen poco que ver con la literatura".