Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025

El cantante puertorriqueño Bad Bunny agrandó este jueves su leyenda al obtener por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.