Fundación Unicaja presenta 'Luz y Verso', un espectáculo inmersivo que recorrerá Andalucía y Ciudad Real

Fundación Unicaja ha presentado Luz y Verso, un espectáculo inmersivo que fusiona arte, poesía y música en directo dentro de un domo geodésico de 360 grados. La propuesta, que recorrerá diversas ciudades de Andalucía y Ciudad Real entre marzo y junio de este año, permitirá al público acercarse al legado de grandes maestros como Velázquez, Goya, Murillo y Sorolla. Las entradas, con precio solidario de 5 euros, destinarán su recaudación íntegra a entidades sociales locales.

El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y la directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen, Cristina Rico, presentaron el proyecto en el Centro Cultural Baños Árabes Palacio de Villardompardo de Jaén. El espectáculo se estrena el 13 de marzo en la explanada de El Corte Inglés de la capital jiennense, donde permanecerá hasta el 22 de marzo. La recaudación en esta primera parada beneficiará a la Asociación Jaén Proyecto Solidario.

La experiencia sensorial combina veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado proyectadas en gran formato con música interpretada en vivo por un cuarteto de cuerda, recitados poéticos y ambientación aromática. Entre las pinturas seleccionadas figuran Las Meninas de Velázquez, El Caballero de la mano en el pecho de El Greco y La Maja desnuda de Goya, que dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado y Lorca.

Un auditorio para 100 personas

El domo geodésico cuenta con capacidad para 100 personas distribuidas en gradas circulares que favorecen una contemplación envolvente. La disposición interior permite al espectador apreciar los detalles y matices de cada obra, en una experiencia que va más allá de una exhibición convencional. Un equipo de especialistas ha asesorado en la selección de las veinte piezas que componen el recorrido artístico.

Antes de acceder al espectáculo, los visitantes pueden explorar dos espacios temáticos en la zona exterior. El primero recrea el taller de un artista con obras animadas y cuestionarios creativos. El segundo ofrece la posibilidad de obtener un retrato de época generado mediante inteligencia artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros españoles.

Itinerancia por Andalucía y Ciudad Real hasta junio

Tras su paso por Jaén, Luz y Verso continuará su gira por Ciudad Real del 10 al 19 de abril en la explanada de Puerta de Toledo. Posteriormente visitará Antequera del 24 de abril al 3 de mayo en el Parque de la Negrita, San Fernando del 8 al 17 de mayo en la Plaza del Rey, Granada del 22 al 31 de mayo en la explanada del Palacio de Congresos, y Roquetas de Mar del 5 al 14 de junio en el parking del Auditorio Municipal.

A partir de septiembre, el domo geodésico también llegará a Jerez de la Frontera, Huelva, Sevilla, Córdoba, Úbeda y Ronda, completando así una amplia itinerancia por la comunidad.

Venta de entradas

El espectáculo se ofrece de martes a viernes en dos pases diarios, a las 18:00 y a las 20:00 horas. Los fines de semana se añade una sesión matinal a las 12:00 horas. El último domingo de cada localidad, los pases tendrán lugar a las 12:00, 17:00 y 19:00 horas.

Las entradas están disponibles en la web www.luzyverso.com al precio de 5 euros. El acceso es gratuito para menores de 17 años y mayores de 65 años. La totalidad de la recaudación se destinará a entidades sociales de cada ciudad visitada.