'Jerez y el mar. El mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano. ¿Minerva o Hispania?', este martes 3 en la Academia

La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras acoge este martes 3 de marzo de 2026, a las 19:30 horas, la conferencia titulada 'Jerez y el mar. El mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano. ¿Minerva o Hispania?', a cargo de María Elena Martínez Rodríguez de Lema. El acto tendrá lugar en la sede de la Academia (calle Consistorio, 13) con acceso libre hasta completar aforo.

Los mascarones de proa de los barcos han tenido históricamente una función simbólica, protectora e identificadora. En otra época la Armada española utilizó figuras religiosas o alegóricas, como el león rampante. Sin embargo, ha sido el mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano el que ha generado mayor debate acerca de qué representa verdaderamente, si la diosa Minerva o la alegoría de Hispania, es decir, a España misma.

Ahora que el buque escuela español está a punto de cumplir cien años navegando por los mares del mundo, la doctora en Filología Clásica y académica de San Romualdo María Elena Martínez Rodríguez de Lema realizará un análisis para dilucidar quién guía al buque insignia en sus travesías. La presentación correrá a cargo de José Carlos Fernández Moreno, académico de Honor de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.