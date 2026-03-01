Pasiones de Bach

Desde muy temprano fue costumbre en la iglesia la lectura de la Pasión según San Mateo en el Domingo de Ramos. Posteriormente se ubicó Marcos en el Martes Santo y Juan en el Viernes Santo. Donde era posible se hacía en el llamado tono del Evangelio, aquella cantinela gregoriana en que se cantaba esa parte de la misa, que prescribía, dentro de un tono de recitado sobre una nota tenida, determinadas inflexiones de la voz al final de las frases, según se tratara de interrogaciones, respiraciones, puntos, etc. Pronto se pasó a una cierta dramatización y empezaron a repartirse papeles: un narrador, el evangelista; un cantor para las palabras de Jesús y otro que asumía las restantes intervenciones, singulares o colectivas. La entonación se fue modificando según el carácter de lo narrado. Con el Renacimiento se recurrió progresivamente a la polifonía (son las llamadas pasiones-motete), y luego en el XVIII se introdujeron los oratorios de la Pasión, construidos a partir de paráfrasis del Evangelio escritas en un estilo cercano al movimiento pietista. Eso por lo que hace a las pasiones más conocidas, las alemanas.

En la Necrológica de Johann Sebastian Bach, publicada en 1754 por su hijo Carl Philip Emanuel y por Johann Friedrich Agricola, se hace referencia a cinco pasiones. Se han conservado dos y detalles de una tercera perdida. Las otras dos restantes podrían ser diferentes versiones de las tres documentadas o alguna otra que se hubiera perdido. Siguiendo los números del catálogo del compositor serían: Pasión según San Mateo BWV 244 (versiones documentadas en 1727, 1729, 1736 y 1744), Pasión según San Juan BWV 245 (1724, 1725, 1732, 1749), Pasión según San Lucas BWV 246 (obra apócrifa, posiblemente de Stölzel, que Bach interpretó en Leipzig en 1730, 1735 y c.1745) y Pasión según San Marcos BWV 247 (perdida, pero se han identificado números extraídos de cantatas conocidas).

Johann Sebastian Bach (1685-1750) retratado por Elias Gottlob Haussmann en 1746 / D. S.

Las pasiones de Bach corresponden a un modelo diferente a los descritos: frente a los oratorios de la pasión, estaríamos ante pasiones-oratorio, en las que se utilizaba directamente el relato evangélico con interpolaciones de piezas líricas y corales luteranos. Estructuralmente es fácil distinguir en ellas tres niveles compositivos. El narrativo, con el Evangelista expresándose mediante recitativos seccos (esto es, acompañados por el bajo continuo), mientras que Jesús canta en estilo arioso, mediante recitativos acompañados por la orquesta en la San Mateo y el continuo solo en la San Juan; el resto de personajes del drama (los soliloquentes) se expresan mediante recitativos seccos, salvo cuando hay más de uno: los dúos están escritos en canon y la intervención de la multitud (las turbas) en el estilo del motete a cuatro voces. A su lado nos encontramos con un nivel que podemos llamar contemplativo-reflexivo, que representan las arias solistas y los dúos, escritos sobre poemas expresamente compuestos o escogidos para la obra. Finalmente, el nivel devocional-comunitario está ocupado por una serie de corales luteranos armonizados a cuatro voces que recorren toda la composición. Como grandes pilares que soportan el edificio de la Pasión cabría mencionar los grandes coros de apertura y cierre de cada una de las dos partes en que la Pasión se divide (originalmente, en la liturgia de Leipzig, entre medias iba el sermón).

En los últimos años, el Festival de Música Antigua de Sevilla ha utilizado con frecuencia una de las dos pasiones de Bach como clausura, que en las últimas ediciones se ha colocado además en el Teatro de la Maestranza la mañana del Domingo de Ramos: así este año, en que el conjunto británico Arcangelo ofrecerá la Pasión según San Mateo. Lo singular de 2026 es que Sevilla será testigo de una interpretación también de la otra, la Pasión según san Juan, que tendrá lugar mañana mismo, 2 de marzo, en el Cartuja Center Cite, interpretación que correrá a cargo de unos estupendos conjuntos portugueses (Divino Sospiro y Nova Era Vocal Ensemble) dirigidos por Massimo Mazzeo y un magnífico conjunto de solistas, con Rodrigo Carreto en el papel de Evangelista y el ilustre Andreas Scholl haciendo las arias de alto.

Una selección de grabaciones de Pasiones de Bach

Las pasiones se cuentan sin duda entre las obras más difundidas y populares de Bach, de modo que la fonografía ofrece hoy una inmensa variedad de opciones para acercarse a escucharlas. Las hay de todo tipo. En 1962 Otto Klemperer grabó en Londres para EMI la versión canónica del estilo romántico: orquesta sinfónica (la Philharmonia), enorme coro y grandes solistas de la época (Pears, Fischer-Dieskau, Schwarzkopf, Ludwig, Gedda, Berry) para una interpretación monumental y grandilocuente de la San Mateo, lejana a los postulados historicistas que pronto triunfarían en todo el mundo. Escucharla hoy causa asombro: es como viajar en el túnel del tiempo. Radicalmente diferente es la Pasión según San Juan que Nikolaus Harnoncourt grabó en vídeo (hoy en DVD) para Deustche Grammophon en 1985: presupuestos filológicos (incluidos los niños en el coro y en las arias de soprano y alto) y una agilidad en las articulaciones con el nervio típico del gran maestro berlinés. Por contrastar con ese estilo (hoy también démodé) yo recomendaría el esplendor moderno de Gardiner (SDG, 2011) y recurrir a Youtube para plantarse en la Philharmonie de París en marzo de 2018 y ver a Raphaël Pichon al frente de su conjunto Pygmalion en una San Juan de impecable equilibrio entre ejecución y emoción. De los mismos intérpretes puede verse también en Youtube una San Mateo posterior (2020). De ambas, hay documento fonográfico en Harmonia Mundi: la San Mateo apareció en 2022 y la San Juan (versión 1749) se publica en unos días. Para mí, Pichon es el gran intérprete actual de estas obras.

Pero hay que citar a Herreweghe, otro grande entre los bachianos de nuestro tiempo: sus dos interpretaciones de la San Mateo también para Harmonia Mundi (1984, 1999) sirven para estudiar la evolución del estilo interpretativo: de la densidad (en masa coral, en articulación, en tempi) a la ligereza. Y no quiero olvidarme de las opciones OVPP (una voz por parte; que hoy parecen también algo superadas): sin embargo, con ese criterio (sólo ocho cantantes para los coros y las arias), Paul McCreesh dejó una versión transparente, pero a la vez dramática y emocionante de la San Mateo, que se publicó en el sello Archiv en el año 2003.

UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN SPOTIFY