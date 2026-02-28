Premios Goya 2026: una fiesta por los 40

Cuarentena suele ser una palabra temida, en especial desde que la pandemia dio prioridad a su acepción de aislamiento preventivo por una enfermedad. También hay quien mira con recelo ese término y lo vincula a la crisis existencial y al peso de las expectativas no satisfechas al cumplir esa edad. Pero los Premios Goya llegan este sábado en Barcelona a su edición número 40 con ganas de fiesta: desde aquella primera noche ya lejana en el tiempo, celebrada el 17 de marzo de 1987 en el Teatro Lope de Vega de Madrid, cuando triunfó El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán-Gómez y se entregaba todavía una versión preliminar de la estatuilla en la que salía una cámara de la cabeza de Francisco de Goya, los galardones de la Academia española han respaldado a leyendas como José Luis García Berlanga o José Luis Cuerda y han visto crecer hasta el estrellato a jóvenes promesas de la dirección y la interpretación. Javier Bardem, Penélope Cruz o Alejandro Amenábar empezaron a materializar sus sueños aquí.

El actor Luis Tosar, distinguido con tres cabezones por sus papeles en Los lunes al sol (actor de reparto), Te doy mis ojos y Celda 211 (protagonista), y la cantante Rigoberta Bandini, respaldada también por la Academia y Goya a la mejor canción por Yo solo quiero amor, el tema que compuso para la película Te estoy amando locamente, ejercerán como maestros de ceremonias en una velada en la que hay dos premios ya anunciados: el Goya de Honor al director Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon.

Místicos y arrebatados

Entre los enigmas sin resolver, dos títulos pelearán por la gloria: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, con 11. La Concha de Oro en San Sebastián frente al Premio del Jurado en Cannes. Dos visiones de la espiritualidad: una chica que decide meterse a monja y gente extraviada que busca la trascendencia en una rave. La excelente carrera internacional de la cinta de Laxe, nominada a los Oscar, los Globos de Oro, los Bafta y los César, se ha topado en territorio patrio con el entusiasmo que despierta Ruiz de Azúa: el Feroz, el Forqué y las medallas del CEC se han rendido a la directora de Cinco lobitos y la serie Querer. Salvo sorpresa, Los domingos dominará este sábado, aunque se prevé que Sirat (que además de optar al Oscar en película internacional lo hace en la categoría de sonido) se imponga en los apartados técnicos.

Veteranos y confirmaciones

En el capítulo interpretativo, José Ramón Soróiz parte como favorito al Goya al mejor actor protagonista por su personaje en Maspalomas, el de un anciano homosexual que vuelve a entrar en el armario tras ser ingresado en una residencia. Casi todos los premios de la temporada han ido a este veterano, salvo la medalla del CEC que reconoció al andaluz Manolo Solo por su trabajo en Una quinta portuguesa, en un año en el que Solo ha brillado también en la serie Anatomía de un instante.

Patricia López Arnaiz, una mujer que se resiste a que su sobrina tome los hábitos en Los domingos, ha encadenado unos cuantos premios antes de llegar a los Goya. Podría hacerle sombra Ángela Cervantes, la mejor actriz del pasado Festival de Málaga por su entrega en La furia. Su hermano Álvaro Cervantes destaca en las quinielas como actor de reparto por Sorda, de Eva Libertad (favorita en dirección novel), si los votantes no se decantan por el Kandido Uranga de Maspalomas.

Más firmes parecen las posibilidades de Nagore Aramburu como actriz de reparto por Los domingos, la consagración definitiva de la intérprete tras unos años espléndidos. Su rival en esta categoría, Elvira Mínguez, nominada por La cena, ya puede sentirse afortunada: la también escritora obtuvo este viernes el Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, por su libro La educación del monstruo.