Susan Sarandon: "Alabo la lucidez moral de España"

La actriz estadounidense Susan Sarandon mostró su interés por trabajar en España y, en una rueda de prensa en Barcelona, reconoció que en una conversación con el director Pedro Almodóvar le preguntó directamente por qué motivo aún no la había llamado para rodar juntos.

"¿Le he dicho: por qué no me coges para hacer de la típica americana tonta que no sabe español en una de tus películas?", confesó la actriz, que este sábado recibirá el Goya Internacional.

La protagonista de Thelma & Louise, El Cliente o The Rocky Horror Picture Show, entre muchas otras, se ha reunido en la víspera de los premios Goya con algunos de sus fans en el Museo de Historia El Born, donde además aprovechó para visitar los restos arqueológicos de la mano del presidente catalán Salvador Illa.

Vestida de blanco y con una insignia roja contra el genocidio en Gaza, la ganadora del Oscar por Pena de muerte explicó que ha sufrido consecuencias por su activismo político, un veto en EE UU que la lleva a ampliar fronteras. Sarandon reconoció que es por eso que "ahora trabaja menos" y se encuentra "haciendo películas con directores" que antes "no conocía".

"No sé español, sí hablo algo de italiano e incluso viví un tiempo en Italia", contó la veterana intérprete, quien añadió que le sería muy duro pasar "más de una temporada" fuera de EE UU porque sus nietos "son pequeños" y no quiere "perdérselo".

Sarandon resaltó la "lucidez moral" de España, un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza y ha remarcado que su presidente, Pedro Sánchez, está "en el lado correcto de la historia".

"Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros" en EE UU, afirmó con la voz quebrada la actriz estadounidense, de 79 años. "Vengo de un lugar donde hay censura y represión, ver a un país con la posición de España es importante para la gente de EE UU Te sientes menos solo".

Preguntada por qué no se anima a dirigir sus propias películas, Sarandon expresó su "pereza" por tener que enfrentarse "a reuniones con hombres encorbatados que quieren discutirte cada detalle". "No me merecen la pena esos dolores de cabeza", dijo.

"Si Louise hubiera sido un hombre habría buscado venganza, pero ella no es así", dice la actriz

Con decenas de personajes a sus espaldas, Sarandon (Nueva York, 1946) afirmó que sabe de su "reputación" de ser una actriz que interpreta a "mujeres fuertes" en la pantalla. "Aunque no sé si eso verdad. Realmente creo que mis personajes eran mujeres que simplemente tenían que tirar adelante con lo que fuera, con lo que tuvieran por delante", aseguró.

En ese sentido, puso como ejemplo tanto el papel que le supuso ganar el Oscar, el de hermana Helen en Pena de muerte, como su interpretación en Thelma & Louise. "Si Louise hubiera sido un hombre hubiera buscado venganza, pero ella no es así. No se siente complacida por matar a alguien. Más bien busca comprenderlo", defendió.

Apenada sobre el "momento" que vive el feminismo en todo el mundo, criticó las últimas medidas en EE UU contra la contracepción y el aborto. "Estamos yendo hacia atrás. Se está borrando a las mujeres de todas partes y sobre todo de la historia", defendió Sarandon, quien puso en duda que realmente se estén dando pasos adelante en la igualdad salarial.

La intérprete, de 79 años, ya había visitado la capital catalana en varias ocasiones. La última fue en 2023, cuando participó en el BCN Fest Film. "Estoy muy contenta de estar aquí. Amo Barcelona: los museos, la comida, los actores", alabó.

La actriz no quiso revelar si tiene alguna película favorita entre las nominadas a los Goya, aunque sí se pronunció sobre Sirat que, ha confesado, la "destrozó" por la dureza de la trama. "La vi con mi hijo y él me preguntó que por qué le había hecho pasar por algo así", bromeó la actriz, quien afirmó que ya le han informado que su compañero de butaca mañana será precisamente el director de Sirat, Oliver Laxe.