Mano dura contra el narco

La lucha contra el narcotráfico se plantea más descompensada en cuanto a recursos y medios técnicos. Por más que se esfuerzan los policías y guardias civiles da la sensación de que cuantos más alijos se intervienen, más droga entra por el Guadalquivir. Quizá la clave no esté tanto en armar a los agentes hasta los dientes para defenderse de las armas de guerra con que les reciben los narcos, como en endurecer las leyes y, sobre todo, evitar tantos acuerdos beneficiosos como se rubrican una vez que son detenidos.
