La campaña electoral está lanzada

El congreso celebrado por el PP de Andalucía en Sevilla durante el pasado fin de semana ha supuesto, en la práctica, el lanzamiento de la campaña electoral del partido que gobierna en la región desde 2019 y que en esta legislatura lo ha hecho con mayoría absoluta. De hecho, el congreso ha estado alejado de cualquier modelo de discusión interna para convertirse en algo muy parecido a las convenciones que realizan los dos grandes partidos norteamericanos para reforzar la imagen de sus candidatos. Lo importante de este congreso es que ha salido consolidado el mensaje de moderación y transversalidad que ha imprimido Juanma Moreno a su administración desde que es presidente. Conviene subrayarlo en un momento en el que la vida nacional se enfrenta a un grado tal de ruido y crispación que bloquea la acción institucional. Pero no es sólo el PP el que está ya plenamente inmerso en la campaña andaluza. Las manifestaciones convocadas por los sindicatos de izquierda el pasado domingo para exigir mejoras en la atención sanitaria también pueden ser consideradas un acto que mira a las próximas elecciones. El hecho de que se haya evidenciado una fuerte división sindical en torno a estas protestas así lo corrobora. Cada día que pasa parece más evidente que la calidad de la sanidad pública y el debate ideológico en torno a las acusaciones de privatización de servicios va a ser el argumento central de la campaña. No hay que sorprenderse. La Junta tiene en este capítulo su flanco más débil, como ha reconocido el propio presidente Juanma Moreno. Sería deseable que en una cuestión que tiene una importancia capital para los ciudadanos la discusión transcurriera por cauces alejados de la polarización y que el tono elevado que acompaña inevitablemente a toda campaña electoral se quedara para otro tipo de cuestiones. Andalucía se merece una campaña que no se aleje de la moderación con la que se ha conducido la región en los últimos años.