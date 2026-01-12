Europa llegó a ser un gigante, la referencia mundial en cuanto a economía, cultura y relevancia internacional. Concretamente, España fue probablemente el pueblo que más ha contribuido en moldear el mundo tal y como lo conocemos. Sin embargo, hemos pasado de gigante a figurante. Visto como ha comenzado el 2026, es evidente la irrelevancia en la que hemos caído. El motivo más importante podría ser la falta de personalidad y carácter, actitud reflejada en nuestros líderes. Un comportamiento promovido por la falta de principios que actúen según valores y coherencia. Un ejemplo claro podría ser cómo nuestro ministro, el señor Planas, y la presidenta de la Comisión, la señora Von der Layen, están tratando a sectores estratégicos y vertebrales como la agricultura y ganadería.

Sin producir alimentos, perdemos soberanía y somos más débiles como sociedad; nos volvemos dependientes de agentes extranjeros, actores que lógicamente miran por sus intereses que, en ocasiones, se enfrenta a los nuestros. Es simple. Sin embargo, se empeñan en desmantelar el campo, como negocio y garantía de fortaleza en forma de soberanía alimentaria. Por un lado, tenemos a una Comisión Europea, presidida por la señora Von der Leyen, con una mayoría sin precedentes, que tiene el descaro de presentar una primera propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) radicalmente opuesta a lo que prometió en campaña, cuando los tractores estaban en las calles de toda Europa. Por otro lado, tenemos a nuestro ministro, el señor Planas, defendiendo un acuerdo MERCOSUR cuyo contenido, bajo la actual regulación europea, condena a nuestra producción de alimentos a la ruina, siendo imprescindible apoyarla con compensaciones PAC, cada vez más insuficientes por el aumento de regulación y costes absurdos.

Estamos viviendo una reestructuración geopolítica en la que nuestros aliados norteamericanos están capitalizando esa inversión en nuestra seguridad. Ahora que somos dependientes por delegar sectores estratégicos que nos han pagado los norteamericanos; están sacando tajada y de paso evidenciando nuestra debilidad. La seguridad no sólo es militar, sino energética, alimentaria, o manufacturación industrial.

La Comisión Europea y el Gobierno de España siguen empeñados en depender de terceros países en cuanto a alimentación, pero es nuestra obligación, los que nos sentimos españoles y europeos, la sociedad civil, involucrarnos y hacer lo que esté en nuestra mano para que nuestros dirigentes no destruyan nuestro modo de vida y pongan en riesgo la capacidad de dirigir nuestro destino, sin presiones ni chantajes.

El pasado 18 de diciembre los agricultores y ganaderos europeos fuimos a Bruselas a manifestarnos, ASAJA ocupando papel protagonista, el que se merece España. Ese día se paró la aprobación de MERCOSUR, desgraciadamente no gracias al Gobierno de España sino a países tan parecidos al nuestro como Francia o Italia. ASAJA seguirá estando allá donde se tomen las decisiones - ya está planteando ir a Estrasburgo- para defender al campo y por tanto a España y a Europa.

Gracias al movimiento civil de los últimos meses, ayer en reunión de ministros de la UE se propuso una mejora sustancial para el campo. Estamos lejos de cambiar el rumbo para volver a ser un gigante y dejar de ser un figurante, pero la buena noticia es que por ahora depende de nosotros. Sólo tenemos que creérnoslo y reclamar el lugar que nos corresponde, porque si lo encomendamos a quienes están en Madrid o en Bruselas vamos apañados.