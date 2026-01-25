...Y pasó lo que tenía que pasar!

PASÓ que, por la terrible Ley de Memoria Histórica que trata de matar la historia de nuestro país juzgando para bien o para mal lo que interesa y no interesa recordar según el color del Gobierno en el poder...

...corría el mes de junio del 2021 cuando el Ayuntamiento de Cádiz capitaneado por un tal ‘Kichi’ sacaba adelante con verdaderas infamias su obsesión de terminar con Pemán en un pleno municipal en el que - por cierto - el PP se abstuvo, ordenando la retirada de la placa y el relieve de su casa natal de Isabel la Católica en Cádiz.

Era un relieve de granito del escultor Juan Luis Vassallo que mostraba a la derecha a una señora y en la parte izquierda un relieve en bronce del perfil de Pemán con la inscripción “EN ESTA CASA NACIÓ EL 8 DE MAYO DE 1897 JOSÉ MARÍA PEMÁN Y PEMARTÍN, CANTOR EXCELSO DE LA RAZA HISPANA”. Debajo tenía la firma del Ayuntamiento de Cádiz de 1934.

La nota del Ayuntamiento incidía una vez más en que “la participación de Pemán en el franquismo y su presencia en las calles y espacios públicos entra en conflicto con lo estipulado por la Ley de Memoria histórica”.

Esto para ‘Kichi’ y su banda era suficiente para retirar todos los símbolos que reconocieran su figura.

No contentos con esto, hablan de “la conexión clara de Pemán con el franquismo como promotor e ideólogo del golpe de Estado de 1936”. No..., si al final va a ser Pemán el organizador de toda la contienda y responsable absoluto de las dos Españas.

A nadie se le ocurrió recordar el enfrentamiento de Pemán con el Caudillo en numerosas ocasiones, con consecuencias graves como su expulsión de la Presidencia de la RAE, su lucha firme para traer la monarquía a España, el catolicismo siempre arraigado en sus actos, su amor y verso a Cádiz y el llevar a medio mundo con su oratoria todo lo que encerraba nuestra tierra...

Titulaba estas letras “… Pasó lo que tenía que pasar!”... y efectivamente ha pasado. La resolución del TSJA del pasado 15 de enero ANULA la decisión del Ayuntamiento de Cádiz, entonces con ‘Kichi’ a la cabeza, que retiró la distinción al escritor gaditano. La Sala de lo Contencioso Administrativo lanza un mensaje claro a las administraciones diciendo que la memoria democrática no puede ejercerse SIN RIGOR JURÍDICO, ni motivación suficiente. Desde ahora Pemán podrá recuperar todo lo que le han robado porque decían que era franquista y fascista.

¡Qué labor tan importante está haciendo la justicia en los tiempos que vivimos! Es un freno al abuso y a la maldad de aquellos que van por la vida pensando que están en ‘su cortijo’ y no saben medir el daño ni la ofensa.

Hace unos años, días después de la tremenda injusticia que cometieron ‘Kichi’ y su gente, nos reunimos cuatro primos hermanos, Daniel García Pita Pemán -el primo mayor-, José María Cubillo Pemán, Claudio Aguirre Pemán y yo mismo, coincidiendo en que era la hora de actuar. Planificamos la defensa de nuestro querido abuelo y cómo dar a conocer, dentro de nuestra medida, su memoria y buen hacer en todos sus días. Daniel escribió un magnífico libro, El caso Pemán (Editorial Almuzara), José María llevó el tema jurídico y yo mismo di 17 conferencias llamadas ‘Pemán: toda la verdad’.

Hoy toda la familia nos alegramos con el reconocimiento de esta sentencia que vuelve a poner las cosas como estaban, es decir las placas, los nombres de las calles, el busto del Villamarta, el teatro que le negaron por fascista, etc... estimando en su totalidad el recurso de apelación interpuesto en enero de 2024 por Daniel, José María y Rafael contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.

Al fin y al cabo, Pemán fue un hombre bueno, con una enorme sensibilidad que despertaba los sentimientos de la persona. Su vida era una vida de trabajo, de lectura, de ayudar a los demás. Él mismo lo reconocía al ver el tesoro que guardaba dentro de él.

“Llevo un tesoro en el alma

que no lo quiero perder

y lo guardo porque espero

que he de morir confiado

en que se lo llevo entero

al Señor que me lo ha dado”

Esto, además de ser ANDALUZ por encima de todo pues llevaba a Andalucía en el alma.

“...porque yo soy andaluz

que es decir con ufanía

gran señor de la armonía

y emperador de la luz”

Es precisamente ese Pemán andaluz que dedicó parte de su vida a su tierra gaditana, a cantarle, amarle y enseñarle quién la pretende olvidar.

Y termino con lo que él decía que era su vida, simple y sencilla.

“Todo el arte de vivir

con paz y resignación

está en saber alegrarse

con cada rayo de sol”

Desde aquí solo pido a los responsables, principalmente de Cádiz y Jerez, que todo esto que para nuestra familia ha sido un mal sueño, se repare sin prisa, pero también sin pausa.

Aquel pleno del Ayuntamiento de Cádiz abrió la puerta a una gran injusticia en la que participaron la extrema izquierda y el PSOE y desgraciadamente el PP se ausentó y no asistió. Pero todo eso ya queda atrás y finalmente pasó lo que tenía que pasar.