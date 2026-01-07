Lotería del Niño
Cae en Jerez el primer premio
Bar Restaurante El Faro, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor. ppal
Bar Restaurante El Faro, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor. ppal

Los 10 mejores restaurantes de Chipiona este 2026, según TripAdvisor

A pie de playa, en el puerto o en el casco histórico del pueblo más feliz de España se come a las mil maravillas

Los 10 mejores restaurantes de Jerez según TripAdvisor

07 de enero 2026 - 06:02

El pescado y marisco fresco, cocinado con mimo. Tapas exquisitamente sencillas o algo más elaboradas. Platos mediterráneos, con influencias de otras gastronomías... Todo servido por los mejores profesionales, en locales acogedores a los cuales querrás volver y no sólo por su comida. Ojo, porque algunos de estos locales que conforman el listado del prestigioso portal TripAdvisor pueden encontrarse temporalmente cerrados. No olvides que en Chipiona se come a las mil maravillas y, además, es el pueblo más feliz de España.

¡Buen provecho!

Bar Restaurante El Faro, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
1/10 Bar Restaurante El Faro, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Bar La Ola, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
2/10 Bar La Ola, uno de los diez mejores de Chipiona en 2026, según TripAdvisor.
Gastrotasca Sin Bulli, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
3/10 Gastrotasca Sin Bulli, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Bodega El Castillito, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
4/10 Bodega El Castillito, uno de los diez mejores establecimientos de Chipiona en 2026, según TripAdvisor.
Bar El Volapie (temporalmente cerrado), uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
5/10 Bar El Volapie (temporalmente cerrado), uno de los diez mejores de Chipiona en 2026, según TripAdvisor.
Awa Beach Club, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
6/10 Awa Beach Club, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Restaurante Los Corrales, en chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
7/10 Restaurante Los Corrales, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Restaurante La Manuela Cocina Copas, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
8/10 Restaurante La Manuela Cocina Copas, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Restaurante El gato, en chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
9/10 Restaurante El Gato, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
Restaurante Casa Paco, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.
10/10 Restaurante Casa Paco, en Chipiona, uno de los diez mejores en 2026, según TripAdvisor.

También te puede interesar

Lo último

stats