Paseo por los barrios más ricos de Jerez: una ruta alternativa más allá del centro

La estancia media de los turistas y visitantes de Jerez es de 2,1 día, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Junta de Andalucía. Con este dato se deduce que las personas que visitan la ciudad apenas conocen una pequeña parte de este bello municipio, el quinto más importante de Andalucía, que se extiende a lo largo y ancho de 1.188 km².

Habitualmente, se suele hablar de los atractivos que Jerez reúne en unos pocos metros cuadrados ubicados en el casco histórico y el centro de la ciudad. Parece normal, ya que, allí se concentra gran parte del patrimonio arquitectónico y cultural de Jerez. Famosos son los barrios de Santiago y San Miguel, cuna de grandes artistas flamencos. El centro alberga importantes bodegas como González Byass, Tradición y Fundador; el Centro de Interpretación de Lola Flores, en plaza Belén; el Museo del Vino, en plaza de la Asunción; el mercado de abastos, en calle Doña Blanca; y un gran número de establecimientos gastronómicos que avalan la capitalidad española de la gastronomía 2026 que ostenta Jerez. Estos son sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, Jerez es mucho más, consta de barriadas periféricas que en muchas ocasiones el visitante ni siquiera oye mencionar. A continuación, se propone un pequeño paseo por las barriadas más ricas de Jerez, según el nivel de renta de sus vecinos, dos de las cuales se encuentran entre las mil con más ingresos de España.

Inauguración del monumento de la Virgen del Sagrado Corazón.

Montealto

Esta barriada es la más rica de la ciudad y solo es superada en la provincia por Vistahermosa, en El Puerto, y La Alcaidesa, en San Roque. La renta media por hogar de unos 74.900 euros. Ubicada en el Distrito Norte de la ciudad, se caracteriza por ser una zona residencial que combina viviendas unifamiliares adosadas y bloques de pisos, en su mayoría construidos entre 1970 y 1979. El entorno es tranquilo y cuenta con servicios educativos y sanitarios cercanos. Es muy conocida la Escuela Infantil y el Colegio Montealto. Junto a éste, fue colocada en abril de 2024 el monumento a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de tres metros de altura y diez toneladas de peso, en la rotonda homónima.

Sede del Consejo Regulador, en Jerez.

La Yeguada, Manuel de la Quintana, parte de calle Paúl y un tramo de la avenida Domecq

En estas zonas la renta media por hogar ronda los 73.800 euros. Los atractivos turísticos no son pocos. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, la sede del Consejo Regulador (en avenida Álvaro Domecq), o el parque González Hontoria -donde se celebra entre otros eventos, la Feria del Caballo- y la Plaza de Toros, son algunos de ellos.

Parque El Altillo, en Jerez.

El Altillo, Jacaranda y El Bosque

Aquí la renta se mantiene por encima de los 60.000 euros. En esta zona se encuentra el Jardín Escénico ubicado en una de las últimas fincas suburbanas fundadas a finales del siglo XIX, comprada por Manuel María González y Ángel, propietario y fundador de la actual bodega González Byass. El terreno fue poblado de acacias, algarrobos, álamos, cedros, cipreses, moreras, laureles y barnices del Japón, entre otras muchas especies.