Vuelos desde Jerez a Madrid a 83 euros tras el accidente ferroviario en Córdoba

Un avión de la compañía Iberia, en la pista del Aeropuerto de Jerez.

El domingo, 18 de enero, al menos 42 personas perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), más de un centenar resultaron heridas y los usuarios de las líneas de alta velocidad Madrid-Andalucía se quedaron sin este servicio por su suspensión. Ésta se prolongará, al menos hasta el 2 de febrero.

Toca buscar otros medios de transporte como los coches de alquiler, trenes de media o corta distancia y autobuses.

Vuelos Jerez-Madrid desde el Aeropuerto de La Parra. El Grupo Iberia y más concretamente su filial Air Nostrum, que opera con un vuelo diario desde la terminal jerezana, mantiene el mismo servicio, y descarta aumentar el número de vuelos. Por el contrario, en los aeropuertos de Sevilla y Málaga sí aumentan los servicios aéreos con la capital. De modo que, se puede viajar el jueves, 22 de enero, desde el aeropuerto de Jerez con destino directo a Madrid pagando por un billete de ida 83 euros. Dicho vuelo parte a las 09:20 horas.

Vuelo Jerez-Madrid, con Iberia.

Cabe la posibilidad de llegar en avión a la capital con vuelos que hacen escala en Palma de Mallorca o Gran Canaria, aunque su precio es más elevado, desde los 128 euros.

Vuelos Jerez-Madrid con escala en las islas.

Otra alternativa son los coches de alquiler. Facua advierte de que numerosos consumidores están denunciando importantes incrementos de precios en servicios de transporte ante el aumento de la demanda desde el pasado domingo. Lamentablemente, con esta práctica no es ilegal, ya que, las subidas de precios están prohibidas siempre y "cuando se producen en situaciones declaradas emergencia de protección civil, reguladas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y que no se corresponde con la situación producida como consecuencia del accidente en la localidad cordobesa". Desde Jerez centro, estos días hay disponibles coches de alquiler cuyos precios rondan los 80 euros al día.

Coches de alquiler desde Jerez centro.

Cabe recordar que Renfe mantiene activo desde el 20 de enero servicios especiales que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

Otra de las alternativas para los jerezanos tiene como estación de origen y llegada Sevilla Santa Justa.

Con origen en Madrid-Chamartín, serán a las 7.00 horas a Sevilla Santa Justa; a las 15.00 a Cádiz, y a las 16.25 a Granada-Almería (Huércal).

Desde Andalucía con destino a Madrid-Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)-Granada, y a las 15.00 horas desde Sevilla-Santa Justa.