La alegría de vivir inunda la Pasarela Flamenca Jerez 2026

La tercera jornada de la Pasarela Flamenca Jerez se ha vivido de una manera especialmente intensa y alegre, marcada por propuestas que apostaron por el color, la frescura y una vitalidad conectada con la feria y la fiesta. Sobre la pasarela, las colecciones trazaron un recorrido que fue más allá de las tendencias para convertirse en una invitación a disfrutar de la moda flamenca, en coherencia con el espíritu del evento y su lema “Vívela”, concebido como una experiencia 360 grados.

La jornada arrancó a las 11:00 horas con el certamen de Noveles Diseñadores, que volvió a funcionar como puerta de entrada para el talento emergente. El jurado otorgó el premio a Ricardo Gómez, reforzando el compromiso del evento con la renovación creativa y el impulso de carreras en fase de despegue.

A partir de las 12:30 horas, Ele.O presentó “Pasarela con Duende”, una colección concebida desde la convivencia de edades y estilos. La firma articuló una pasarela multigeneracional con trajes para niñas, adolescentes y mujeres, conectados por volantes de recorrido amplio y una paleta decidida que buscó impacto sin perder vínculo con la tradición.

Ele.O. / Fatou

Una tarde de fiesta

Ángeles Fernández fue la siguiente en el programa, llevando a pasarela “Ataraxia”, trasladando la idea de serenidad a una flamenca de líneas cuidadas y cromatismo suave. Tonos empolvados, tierras y blancos marcaron el conjunto, con presencia de cadenas como símbolo y como recurso estético en prendas y complementos, trabajados sobre popelines, batistas perforadas, creps y satén; el movimiento se subrayó con las enaguas clavel y con un tejido exclusivo reservado para cinco diseños.

Ángeles Fernández. / Fatou

En ese mismo pase, Micaela Villa mostró una propuesta basada en contrastes de color y silueta marcada. Se vieron cuerpos ajustados que desembocaban en faldas largas con volantes generosos y escalonados, con protagonismo de fucsias intensos, azules limpios y verdes suaves, y un estilismo apoyado en mantones en oposición cromática y flor en la cabeza. El resultado ofreció una flamenca de presencia clara, con vuelo y caída como argumentos principales.

Micaela Villa. / Fatou

Ya en la tarde, la Academia Isabel Cazorla presentó “Amaneceres”, una colección planteada como metáfora del debut profesional. Cada diseño funcionó como declaración de intenciones de sus creadoras, con el amanecer como imagen de inicio, duda e ilusión, y una puesta en escena orientada a mostrar evolución y oficio.

En el mismo tramo horario, Gloria Coca presentó “Ellas”, un homenaje a la mujer resistente que se recompone cada día sin renunciar a su parte más soñadora, con un guiño personal a la figura de la hermana como motor creativo. En Ellas, la diseñadora recuperó recursos reconocibles como ondulinas y perforados, con cortes desde cintura y volantes pequeños sobre tejidos ligeros que aportaron caída. En su colección, Coca perfila una flamenca de romanticismo contemporáneo, donde la tradición andaluza se reinterpreta desde una sensibilidad más femenina. Volantes en escote y mangas aportaron un aire delicado y sofisticado, con un volumen contenido que estiliza la silueta.

Gloria Coca. / Fatou

A continuación, Peca trajo la revolución a la pasarela. Las pulseras de neón que la firma dejó a su público en los asientos ya presagiaban la fiesta que llegó después. Pedro Serrano y Carlos Rey presentaron “Hijas del Quejío”, estructurando el desfile como un cruce de tiempos. El primer bloque se ancló en volúmenes tradicionales y una paleta con rojos, verdes, mostazas y negros, mientras el segundo avanzó hacia una interpretación psicodélica del traje flamenco con influencias trap, entrada de blancos y tonos flor y un patronaje solo apto para las más atrevidas. El portuense y el montillano, modistos de Palomo Spain, sin duda no defraudaron.

Peca. / Fatou

Por su parte, Rocío Martín “DeGitana” presentó una colección de marcado acento emocional, celebrando su 19 aniversario. La diseñadora ha dejado en segundo plano los florales que la caracterizan para sumergirse en su imaginario de la infancia actualizado con una mirada contemporánea, apoyándose en bambulas, crepes, organdíes y batistas de algodón que aportaron ligereza y textura. La paleta se movió entre tonos cálidos y vibrantes como coral, azul, verde, amarillo, rojo y marrón, dibujando una flamenca luminosa y nostálgica. Bajo el título “De Lunares”, la colección se leyó como un homenaje a la costura hecha con mimo y alegría.

Rocío Martín- / Fatou

El programa prosiguió con una demostración de por qué esta Pasarela es más que tendencias de moda. La propuesta del consolidado J. L. Galán comenzó con un espectáculo de baile que arrancó la ovación del público. El de Las Cabezas de San Juan, a las palmas junto al cuadro flamenco que actuó en directo, con Anabel Valencia a la voz, mostró “Bodas de Gloria”, una colección nacida desde la memoria de las bodas gitanas antiguas. La propuesta se tradujo en impecables trajes de flamenca con un toque calé, elegantes, vaporoso, ceñidos… Una colección diversa y elegante por encima de todo, que respira tradición y ceremonia.

J. L. Galán. / Fatou

Y la fiesta prosiguió ya entrada la noche con la alegría de “Tarambana”, de Rocío Segovia. La colección combinó patronaje clásico con elecciones más innovadoras, pero con el nexo común del colorido. La diseñadora, que también incluye trajes para las más pequeñas, mezclas originales estampados con lunares y trabaja una selección de tejidos amplia: popelín, raso, batistas perforadas, gasas, creps, punto y algodones, con detalles de tiras bordadas, pasacintas, lazos, entredós y tules. Cuellos, delantales, dos piezas,

El cierre llegó con el pase compartido de Alejandro Andana y Nuria Chaparro. El joven diseñador sanroqueño se presentó ante su público con una estudiada puesta en escena, realizando una declaración de amor al camino del Rocío. Bajo ese mismo nombre ha bautizado a una colección de 35 trajes diseñados para lucir la figura de la mujer, con delicados estampados florales que se dan la mano con chaquetillas sobre los hombros y detalles de volantes sabiamente colocados. Una demostración más de su saber hacer.

Chaparro, por su parte, desplegó sobre la pasarela “Sensaciones”, una propuesta inspirada en la belleza que permanece cuando la flor se marchita. Sin embargo, esta idea se transforma de manera delicada en trajes de colores vívidos y suaves relieves que salpican los diseños de la profesional. En resumen, Sensaciones se traduce en un juego que hilvana fragilidad y fuerza.