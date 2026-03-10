Jesús Atienza, reelegido presidente de la Peña Flamenca Los Cernícalos

La Peña Flamenca Los Cernícalos ha comunicado oficialmente la composición de la nueva junta directiva, en acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 19 de enero de 2026, conforme a lo establecido en los estatutos de la entidad.

El proceso, debidamente convocado y constituido, ha dado lugar a la elección de un nuevo órgano de representación que ejercerá su mandato durante los próximos tres años. Jesús Atienza fue reelegido presidente de la entidad y cuyo equipo de junta, tras su nombramiento, es el siguiente:

Vicepresidente: Julio de Vega

Secretario: Gonzalo Atienza

Tesorero: Pedro Frutos

Vocales:

María del Mar Ibáñez

Juan Antonio Mateos

Estíbaliz Sevillano

José García

David Marín

Santiago Lozano

David Lagos

Todos los miembros han aceptado muy gratamente sus cargos, quedando así formalmente constituida la nueva junta directiva de la Peña Flamenca Los Cernícalos, que con su nueva sede en la Plaza de Silos continúa reafirmando su compromiso con la defensa, promoción y difusión del flamenco, así como con la preservación de su patrimonio cultural y social, manteniéndose como la entidad decana de la provincia y una de las entidades más representativas y activas del panorama flamenco andaluz.