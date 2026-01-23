Juan Diego Mateos, entre los ocho finalistas al III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía

La Fundación SGAE, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz del Flamenco y la Fundación Paco de Lucía, anuncia los ocho finalistas del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía 2025, cuya final se celebrará el próximo miércoles, 4 de febrero, a las 19.30 horas en la Sala Manuel Llanes del Teatro Central de Sevilla. Los ocho compositores finalistas son Chico Gallardo, Luis Gallo, Francis Gómez, Antonio González, Melón Jiménez, Luis Medina, Juan Antonio Moya y el jerezano Juan Diego Mateos.

Las tablas del Teatro Central de Sevilla acogerán una nutrida representación de las creaciones más innovadoras en el campo de la composición flamenca. El guitarrista jerezano Juan Diego Mateos bailará su toque entre compases esenciales, calma armónica y la evolución de su arte más personal en Variaciones de Una promesa, una continuidad de su último disco publicado.

Entre otros palos, en la final se disfrutará de Creencias, las tarantas del onubense Chico Gallardo que, impregnadas de tradición y naturaleza, apuestan por “trasladar la paz que se respira en un rezo en la ermita de El Rocío”.

Luis Gallo participará con un zapateado a modo de homenaje al percusionista Nantha Kumar. Junto con Tino di Geraldo (percusión) y Josemi Garzón (contrabajo), recreará musicalmente una noche vertiginosa en Perdido en Lavapiés, el barrio cosmopolita de Madrid. Otro de los onubenses presentes en la cita, Francis Gómez, traerá el fandango Ribera del Tinto con el que recorre motivos melódicos y variaciones rítmicas para evocar sensaciones y ambientes de su infancia.

El gaditano Antonio González inspira su creación La lectura en las Pinturas Negras de Francisco de Goya a fin de musicalizar un primer trabajo discográfico parte de un proceso creativo mayor. Por su parte, la obra Seguiriya de la seda de Melón Jiménez toma como referencia el Raga Jog de la tradición clásica del norte de la India, creando una atmósfera melódica “íntima y evocadora”.

Con la taranta Adiós, vida mía, el cordobés Luis Medina presentará en Sevilla una oda a un familiar muy cercano, ya desaparecido, como forma de recordar su persona y el momento de su partida en forma de música. Por último, Juan Antonio Moya servirá de representante catalán con Lucerito y se enfrenta a la guitarra con una visión “personal e íntima” basada en la tradición musical del estilo de la minera.

Tras la actuación de los participantes, los miembros del jurado deliberarán para elegir a los ganadores de cada uno de los galardones. De la relación de artistas finalistas saldrán los cuatro premios principales, que se repartirán un total de 11.700 euros del siguiente modo: primer premio dotado con 6.000 euros, un segundo galardón de 3.000 euros, un tercero de 1.500 euros y un cuarto al que se destinarán 1.200 euros.

Un jurado profesional, compuesto por los destacados compositores y guitarristas Gerardo Núñez, Juan Carlos Romero, Rosario La Tremendita y, en representación de la Fundación Paco de Lucía, Lucía Sánchez Varela -que han contado, a su vez, con el asesoramiento del compositor y cantaor Francisco José Arcángel como coordinador de Flamenco de la Fundación SGAE- han sido los encargados de realizar la selección entre 45 partituras inscritas.