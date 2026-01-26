La Pasarela Flamenca Jerez cierra 2026 confirmando el buen momento de la industria flamenca

La Pasarela Flamenca Jerez bajó el telón de su edición 2026 en las Bodegas González Byass con una jornada final que reunió firmas y miradas muy distintas, del clasicismo depurado a propuestas más experimentales. Del arranque con La Faraona y Flamenca con Encanto al broche colectivo de Málaga de Moda, la tarde dibujó un recorrido de siluetas, volúmenes y color, del rojo intenso a tonalidades empolvadas, que confirmó el buen momento del traje de flamenca.

La propuesta “A ella” de La Faraona fue una demostración de amor de la creadora hacia su abuela. Comenzó la puesta en escena con un elegante traje negro que fue evolucionando hacia el blanco como “el color más puro del alma”. Estampados con carácter y vistosa joyería se tradujeron en trajes que buscan conservar la huella familiar sin renunciar a la pulcritud del patrón. La colección funcionó como un relato íntimo donde el volumen de las faldas y la calidad de los tejidos (lino, sedas ligeras y brocados discretos) reforzaron la idea de legado convertido en moda.

La Faraona / Fatou

Tras ella, Flamenca con Encanto presentó piezas que respetan la silueta clásica pero la actualizan con cortes versátiles y soluciones técnicas pensadas para la mujer que exige funcionalidad sin perder la estética flamenca. En su colección, destaca también el uso del complemento como una parte tan esencial y distintiva como el propio traje.

Delia Núñez “Flamenca Pöl Núñez” con “La Revoltosa” trajo a la pasarela una lectura inspirada en la zarzuela: patchworks que forman cuerpos, sedas y organdiles trabajados artesanalmente y una paleta que remite a los años 20 y al art déco, rosas, oro, malvas y pimentón. El movimiento de las faldas, logrado por patrones que favorecen el vuelo autónomo del vestido, fue uno de los aciertos técnicos de la colección, que combinó tradición y experimentación textil.

Flamenca con Encanto. / Fatou

El desfile colectivo del Ayuntamiento de Utrera, que contó con la presencia del concejal José María Méndez, reunió a firmas como Alejandro Postigo, Conso Delgado, Dflamenca, Añil Design y Belén Angulo, mostrando desde la flamenca más canónica hasta apuestas debutantes. Alejandro Postigo fue el encargado de abrir el bloque, con una propuesta de ocho trajes de flamenca rompedores y vivos, en los que se mezclan tejidos y estampados de manera sorprendentemente efectiva.

Desfile colectivo de la Mancomunidad. / Fatou

Con “Soberbia” se presentó Conso Delgado, apostando por trajes estructurados, en los que la silueta de la mujer se encaja entre hombreras y espaldas al descubierto. Todo en una paleta de colores del rosa al rojo, femeninos y con personalidad.

Desfile colectivo del Ayuntamiento de Utrera. / Fatou

“A mi manera” de Angulo, una declaración de identidad inspirada en María Jiménez que jugó con volúmenes y lunares como lenguaje de carácter. Por su parte, DFlamenca apostó por una serie de trajes de combinaciones, contrastes y detalles. Los flecos y los volantes adornan sus composiciones que se decantan por las telas sin estampados. Añil Design presentó “Iris”, una colección luminosa pensada para la mujer que transforma cada paso en un gesto de presencia; tejidos que brillan, lunares en movimiento y estampados florales que dialogaron con la tradición.

A las 19:00 horas, el pase conjunto de Merche Caparrós, Ángeles Isa y Arantxa Aguilera, aportó tres miradas con un marcado pulso emocional. Caparrós desplegó “Carmen”, una propuesta nacida de dos inspiraciones íntimas y complementarias: su hija, como símbolo de herencia, futuro y amor, y el mar como origen, raíz y forma de sentir. De esa unión surge una flamenca donde se abrazan dulzura, poder y feminidad, en conjuntos aflamencados en dos colores, el azul noche y el blanco puro, que se entrelazan a la perfección.

Delia Núñez, / Fatou

Por su parte, Ángeles Isa presentó “Viva la Vida”, una colección inspirada en la cultura mexicana y en el universo simbólico de Frida Kahlo, concebida como un “autorretrato textil” en el que conviven dolor y belleza. Siluetas entalladas y cortes rematados en bies a modo de corsé se combinan con volantes a capa y al hilo, sobre una paleta intensa, rojos, buganvillas, corales, amarillos, azules, verdes y blancos, y tejidos ligeros como gasa, georgette y crespón, con enaguas de organdí y popelín que sostienen el movimiento.

Arantxa Aguilera se decantó por una flamenca clásica con pellizcos de contemporaneidad que se dejaban ver en encajes y transparencias, cortes asimétricos y etéreos estampados en trajes de tonalidades empolvadas.

Nueva incorporación

La noche se cerró con Málaga de Moda, donde Ada Gutiérrez, Jote Martínez y Rocío Montserrat ofrecieron propuestas que van de la resiliencia íntima a la celebración de las raíces andaluzas: “Diva”, “Tierra” y “A tu vera” completaron una jornada que conjugó emoción y oficio.

“Diva”, de Ada Gutiérrez, se presentó como homenaje íntimo a una figura femenina muy cercana a la diseñadora, convertida en relato de acompañamiento y amor. Cada traje, concebido como abrazo hecho volante y caricia transformada en color, recorre un viaje de caída, resistencia y renacer, con patrones que envuelven el cuerpo y convierten la resiliencia en gesto y presencia sobre la pasarela.

Con “Tierra”, Jote Martínez Costura rindió tributo a las raíces andaluzas, tomando como referencia los paisajes de la región en su versión más esencial. Verdes de campo, terracotas de arcilla trabajada y el binomio blanco y negro como símbolos de su propuesta. Una flamenca contemporánea que no teme romper moldes.

Rocío Montserrat, con “A tu vera”, colección patrocinada por Ribes & Casals, cerró la noche con una propuesta estructurada en tres líneas: fiesta aflamencada, flamenca de feria y romería y una serie más casual. Blancos, negros, rojos y morados se combinan con estampados florales y tejidos perforados y koshibos, completados con los accesorios de De Para Ti Complementos, para dibujar una flamenca versátil que se mueve con soltura entre escenarios.

Desfile colectivo del Ayuntamiento de Málaga. / Fatou

Fin de fiesta

En la clausura oficial de la Pasarela Flamenca Jerez 2026 se reconoció la labor de quienes hacen visible la moda flamenca cada día sobre la pasarela, las modelos. El premio Mejor Modelo, patrocinado por Dr. Tiago Goulart, Bobbi Brown y L’Oreal, recayó en la edición número 19 sobre Marta Pachón, un galardón que subraya la profesionalidad y la presencia escénica que exige hoy la pasarela.

El cierre de la edición 2026 de la Pasarela Flamenca Jerez concluye consolidando su papel como escaparate de tradición y renovación, donde la artesanía convive con la experimentación de nuevas voces y técnicas.