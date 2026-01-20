Programación de las III Jornadas de Estudio de la Escuela de Baile María del Mar Moreno

En su apuesta por innovar, la Escuela de Baile María del Mar Moreno, con el asesoramiento de la Cátedra de Flamencología de Jerez, decidió emprender un proyecto más allá de las enseñanzas prácticas, propuesta con finalidad didáctica que cumple su tercera edición. Como en las anteriores, estas III Jornadas de Estudio mantienen el mismo espíritu que las impulsó, creando un foro de discusión y debate académico sobre las distintas propuestas que emergen en torno al flamenco.

"El flamenco ha dejado de ser un género musical y coreútico, es un universo por el que gravitan distintas disciplinas del arte siendo objeto de estudio desde las ciencias a las humanidades. Con una acusada dimensión transnacional, hoy es un arte transversal que se basa en la transferencia de normatividades, recursos y modelos de representar lo simbólico, qué duda cabe que es un arte que rompió la tradición hace mucho tiempo, por esa razón está vivo, en él se vierten nuevos códigos y nuevas experiencias", señalan desde la organización.

El flamenco "ha dejado de ser un arte de unos pocos para convertirse en un arte para todos y, por ello, convencidos de la importancia de ello seguimos profundizando en su estudio contando con grandes investigadores de las distintas disciplinas, quienes nos arrojan la luz de la sabiduría con su trabajo y esfuerzo", añaden desde la Escuela de Baile María del Mar Moreno, que como en ediciones anteriores, en cada jornada se homenajea a un intérprete del flamenco jerezano indistintamente de si es profesional o no; con ello, la Escuela rinde tributo a aquellos que dieron tanto por nuestro arte.

"Hoy el flamenco se ha abierto camino de tal manera que se ha convertido en fuente de conocimiento, esta Escuela de Baile quiere seguir aportando luz a la razón, al estudio y a la reflexión ya que el conocimiento la pasión no quita".

Cartel de las III Jornadas de Estudios Flamencos.

Las conferencias, con actuación y jerez de honor, tendrán lugar en La Guarida del Ángel a las 12:00 horas. El programa de las III Jornadas de Estudios Flamencos es el siguiente:

Antonio Barberán: 'De Cádiz y los Puertos, los cantes de la bahía'

Investigador del Flamenco

Sábado 24 de enero

Homenaje a Ángel Vargas

Cádiz, además de ser trimilenaria, fue durante un importante período de su existir la terminal europea de las Américas, por lo tanto es difícil abstraerse de su historia. Una historia que tributa distintas maneras de ver y sentir el arte flamenco, que irradia a toda la Bahía y que conforma un amplio abanico de cantes y de intérpretes, es pues un macrocosmos que se rinde a los vientos que configuran su particular rosa. Conocer la naturaleza de los cantes de Cádiz y los Puertos es entender de qué materia se fueron forjando los cantes primigenios, la bahía supo tamizar y cristalizar el amplio caleidoscopio de músicas populares del XIX y convertirlas en cantes retratando todo el sentir de una sociedad comprometida consigo misma .

David Monge: 'La escuela jerezana de guitarra'

Titulado Superior en Guitarra Flamenca. Docente en Conservatorio de Música y Danza

Sábado 18 de abril

Homenaje a Manuel Lozano 'Carbonero'

La escuela jerezana de guitarra se caracteriza por atesorar un patrimonio que le confieren un color muy particular, heredera de las antiguas y grandes escuelas guitarrísticas bajo andaluzas se puede decir que ha sabido adaptarse en cada momento de la historia del flamenco reinventándose, su historia no es especialmente larga aunque sí intensa. Hoy nuestros guitarristas se han convertido en excelentes compositores, pero en lo que han destacado sobremanera es en su particular digitación que se torna muy genuina y por el aire que le confieren a su ejecución mediante un sonido inmediatamente identificable que les hacer ser especialmente requeridos para el acompañamiento.

Emilio Martí: 'Antonio, centenario de un genio'

Profesor de danza de C.P. Maribel Gallardo de Cádiz

Sábado 13 de junio

Homenaje a Tía Yoya

El flamenco como arte que aúna distintas enseñanzas tiene la peculiaridad, por mucho que le pese a los puristas, de establecer diálogos abiertos con otros géneros aunque aquello suponga la quiebra de su propia representación. Alguien tan cercano a nosotros como Antonio Ruiz Soler, supo estar el instante justo y en el lugar adecuado en los que flamenco entraba sin complejos en esos momentos de aproximación y, por qué no, de fagocitación en el caso de danza. Hacer objeto de análisis de la vida y obra de Antonio 'El Bailarín' es retratar sin traumas un período muy dinámico de la historia del baile flamenco y español, Antonio se nos mostraba un hombre distante y curioso a la vez, aun cuando se le otorgaba un marchamo de mesura fundamentado en el respeto por las formas y las reglas en el fondo siempre encontramos en su devenir artístico un gusto por el riesgo: Antonio Ruiz Soler, bailaor, bailarín, un hombre hecho a sí mismo.