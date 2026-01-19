Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades líderes en trasplantes

España cerró 2025 revalidando su posición como referente internacional en donación y trasplante de órganos, un liderazgo que se mantiene desde hace más de tres décadas. El pasado año se realizaron 6.335 trasplantes, lo que supone una tasa de 129 procedimientos por millón de población, una cifra difícil de igualar en el contexto internacional. Detrás de este volumen está una red sanitaria altamente coordinada y una sociedad que mantiene niveles de solidaridad excepcionales: 2.547 personas donaron órganos tras fallecer, alcanzando una tasa de 51,9 donantes por millón de población, la más alta del mundo.

El balance nacional confirma, además, una transformación profunda del modelo de donación. Más de la mitad de los donantes fallecidos, el 56%, procedieron de donación en asistolia, es decir, tras parada cardiorrespiratoria, una modalidad técnicamente compleja en la que España es líder mundial y que permite ampliar de forma decisiva el número de órganos disponibles. Este avance ha sido clave para sostener la actividad trasplantadora en un contexto de envejecimiento de los donantes. Seis de cada diez tenían más de 60 años, y uno de cada tres superaba los 70. Por tipos de trasplante, el riñón sigue concentrando la mayor parte de la actividad, con 3.999 intervenciones, seguido del hígado (1.276), pulmón (556) y corazón (390). Destaca especialmente el crecimiento del trasplante cardiaco, que alcanzó en 2025 su máximo histórico, impulsado en parte por la expansión de la donación en asistolia también en este ámbito. A pesar de estos resultados, más de 5.000 pacientes continuaban en lista de espera al cierre del año, lo que subraya la necesidad de seguir reforzando el sistema.

Con 471 donantes fallecidos en 2025, la media andaluza supera la tendencia estatal

En este contexto de excelencia nacional, Andalucía vuelve a desempeñar un papel destacado. Con 471 donantes fallecidos en 2025, la comunidad alcanzó una tasa de 54,4 donantes por millón de población, claramente por encima de la media estatal y situándose entre las autonomías con mayor actividad, especialmente relevante por tratarse de una de las regiones más pobladas del país. Solo comunidades con menor tamaño demográfico, como Cantabria o Navarra, superaron ampliamente estas cifras.

El peso andaluz no se limita a la donación. Hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla, el Reina Sofía de Córdoba, el Regional de Málaga, el Virgen de las Nieves de Granada o Puerta del Mar, en Cádiz, figuran entre los centros con mayor actividad trasplantadora del país, especialmente en trasplante renal, que sigue siendo el principal pilar del sistema.

El balance de 2025 confirma, por un lado, la fortaleza del modelo español, capaz de sostener cifras récord año tras año. Por otro, el papel estructural de Andalucía dentro de ese modelo, no solo por volumen, sino por su contribución a la cohesión del sistema nacional de trasplantes.