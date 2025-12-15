Blindar la estrategia contra el Covid-19

Un hombre se vacuna contra la gripe y el Covid en un Centro de Salud de Sevilla en el arranque de la campaña de este año.

Aunque la sensación de peligro haya disminuido en la población tras la pandemia, el SARS-CoV-2 sigue circulando de forma endémica y vuelve a ganar intensidad en los meses fríos, cuando repuntan los virus respiratorios. Hay que sostener la vacunación en los colectivos con más riesgo de complicaciones. Así lo afirma el doctor Ignacio Salamanca, coordinador médico de la Unidad de Investigación del Grupo IHP, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP y miembro del plan estratégico de Andavac, el experto subraya que “las vacunas actuales protegen sobre todo frente a enfermedad grave, hospitalización y mortalidad, pero no ‘bloquean’ por completo la infección ni la transmisión. En este contexto, valora la incorporación de la vacuna de HIPRA, que viene a ampliar el abanico de herramientas disponibles.

“El Covid no se ha ido y sigue manteniéndose con una circulación constante, endémica”, subraya Salamanca. El especialista reconoce que, “a nivel individual pero también colectivo”, se ha perdido la percepción de la importancia de la enfermedad; incluso “a nivel de los profesionales sanitarios”, admite. Esa circulación sostenida se acompaña, además, de una pauta cada vez más reconocible. “En los últimos dos o tres años se comporta de forma más intensa durante el invierno”, explica, coincidiendo con el aumento general de infecciones respiratorias por el frío y la mayor convivencia en interiores.

El doctor Ignacio Salamanca, coordinador médico de la Unidad de Investigación del Grupo IHP. / Archivo

Salamanca insiste en que esta nueva ‘normalidad’ no equivale a banalización. Aunque hoy la infección sea a menudo leve en personas sanas, alerta de tres motivos para no bajar la guardia: “primero porque no nos ha dejado; segundo porque es muy frecuente; y tercero porque en personas sanas algunas van a tener algún tipo de complicación más importante, pero sobre todo en los grupos vulnerables”.

El especialista sitúa el foco en los colectivos para los que la prevención sigue siendo decisiva. La recomendación, según expone, se concentra en “los mayores de 60 años”, “los residentes de centros de mayores y discapacitados” y las personas “a partir de 5 años con condiciones de riesgo”, como pacientes con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos u obesidad, entre otros perfiles definidos por las autoridades sanitarias.

Los expertos ponen el foco también en los convivientes con las personas de riesgo

Además, el experto pone el foco en las personas convivientes con pacientes de riesgo. “Es muy importante que estén vacunadas para poder crear alrededor de las personas más vulnerables una línea que reduzca el riesgo de transmisión y, si aparece la infección, su impacto clínico”.

Respecto a la incorporación al calendario vacunal andaluz de la inmunización de Bimervax, desarrollada por la compañía española Hipra, el doctor Salamanca acalara que “no sustituye a las vacunas que ya tenemos, pero sí las complementa. Es un elemento más para reforzar el entrenamiento del sistema inmunitario, incluso en personas que ya han pasado Covid o han recibido otras vacunas.

“Es una vacuna distinta a las de ARN mensajero. Conocemos bien su plataforma; se basa en proteínas (en este caso, dos proteínas) y se acompaña de un adyuvante que potencia la respuesta, como ocurre en otras vacunas. Además, da una alternativa a personas que han tenido eventos adversos graves con otras plataformas o que desconfían de las vacunas de ARN”, afirma.

Indicaciones en Andavac

Según el planteamiento de l Plan de Vacunaciones de Andalucía, Andavac, la vacuna se empleará en personas de 70 años o más, personas de 12 años o más con patologías de riesgo, personas de 12 años o más institucionalizadas en residencias de mayores y centros de discapacidad, personas de 12 años o más que tienen indicación de vacunación frente a Covid-19, pero tienen contraindicación para recibir la vacuna de ARNm.

“En eficacia y seguridad, lo esperable es que actúe como refuerzo en personas ya inmunizadas por infección y/o vacunación, y potencialmente con una protección que complemente la duración frente a enfermedad grave”, explica el experto.

Asimismo, es una vacuna desarrollada en España. “Eso puede tener un plus logístico ya que las vacunas de ARN requieren condiciones de conservación más exigentes, y una plataforma diferente puede facilitar almacenamiento y manipulación”, resume el Dr. Salamanca.

En la estrategia de otoño-invierno, Salamanca avala la coadministración de vacunas gripe y Covid en un solo acto, especialmente en mayores.

Por último, el experto destaca que el valor de la vacunación reside también en la importancia de evitar el long Covid o Covid persistente, “un problema que se ha ido quedando en segundo plano con un importante infradiagnóstico y enorme variabilidad clínica”, subraya.