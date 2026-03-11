Designados los 25 finalistas de los Premios FMF al Bienestar en las Organizaciones

La Fundación Mundial de la Felicidad (FMF) ha dado a conocer los 25 finalistas de la primera edición de los Premios FMF al Bienestar en las Organizaciones, un reconocimiento que nace con el objetivo de visibilizar a las empresas que integran el bienestar de las personas como eje estratégico de su modelo de gestión.

Los galardones se entregarán el próximo 19 de marzo en Las Rozas (Madrid), en el marco del Festival Mundial de la Felicidad, el principal encuentro internacional impulsado por la Fundación para promover un nuevo paradigma de desarrollo centrado en el bienestar, la consciencia y la dignidad humana.

La convocatoria de esta primera edición ha despertado un notable interés en el tejido empresarial, con la participación de compañías de distintos sectores que han presentado proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la salud, el compromiso y la calidad de vida de sus equipos.

El director general de la Fundación Mundial de la Felicidad, Raúl Varela, ha valorado muy positivamente la acogida de la iniciativa: “La respuesta que hemos recibido por parte de empresas de gran relevancia demuestra que el bienestar corporativo ha dejado de ser un discurso aspiracional para situarse claramente en la agenda estratégica de las organizaciones. Cada vez más compañías entienden que cuidar a las personas no es solo una cuestión ética, sino también una condición para construir empresas más competitivas, sostenibles y preparadas para el futuro”.

Los Premios FMF al Bienestar en las Organizaciones nacen con la vocación de impulsar un cambio cultural en el ámbito empresarial, promoviendo un modelo más exigente y estructural de gestión del bienestar. El objetivo es reconocer a aquellas compañías que están dando pasos firmes para integrar el bienestar en su estrategia, su cultura corporativa y sus procesos organizativos.

En este sentido, el proyecto está estrechamente vinculado al desarrollo de la Certificación de Bienestar Laboral (CBL), el estándar internacional impulsado por la Fundación Mundial de la Felicidad en alianza con AENOR, que permite evaluar de forma rigurosa y verificable el bienestar dentro de las organizaciones.

El jurado de los Premios FMF al Bienestar en las Organizaciones ha analizado las candidaturas recibidas atendiendo a criterios como la innovación, el impacto en las personas, la coherencia estratégica de los proyectos y su capacidad para generar modelos replicables dentro del tejido empresarial.

La presidenta del jurado, María Marshall-Clarke, miembro del Comité Organizador del Festival Mundial de la Felicidad, ha destacado el nivel de las iniciativas presentadas y señaló que "la calidad de los proyectos que hemos recibido ha sido extraordinaria. Muchas organizaciones están desarrollando iniciativas muy sólidas para integrar el bienestar en su cultura y en su estrategia. Precisamente por eso, la selección de los 25 finalistas ha sido un proceso especialmente complejo para el jurado”.

Marshall-Clarke ha subrayado además que estos premios representan uno de los pilares estratégicos de la Fundación: “El bienestar en las organizaciones es una de las grandes líneas de trabajo de la Fundación Mundial de la Felicidad, y los premios reflejan esa prioridad. La gala que celebraremos el 19 de marzo durante el Festival Mundial de la Felicidad será una oportunidad para visibilizar a las empresas que están liderando este cambio cultural y para inspirar a muchas otras organizaciones a recorrer el mismo camino”.

La entrega de los premios tendrá lugar durante la Cena de Gala del Festival Mundial de la Felicidad, que reunirá en Las Rozas a líderes empresariales, expertos internacionales, representantes institucionales y agentes de cambio. El festival, que se celebrará del 19 al 22 de marzo, abordará durante cuatro jornadas cuestiones clave como el liderazgo empresarial, la salud mental, la educación, la cultura del bienestar y el papel de las ciudades en la construcción de sociedades más humanas y sostenibles.

La gala de los Premios FMF al Bienestar en las Organizaciones se convertirá así en uno de los momentos centrales del encuentro, consolidando el compromiso de la Fundación Mundial de la Felicidad con la transformación del mundo del trabajo y con la construcción de empresas más humanas, resilientes y conscientes.

En el Premio a la Trayectoria Más Consolidada en Bienestar, los finalistas en el apartado Gran Empresa son Ferrovial, Cívica, Knowmad Mood, Leroy Merlin y AXA. Y en el apartado Pyme son Codisoil, Fidelitas Neo Construcción, Coach Do, Secureit, Alfasigma e IES Miralbueno.

En el Premio al Mayor Impacto en el Bienestar de las Personas, en Gran Empresa los finalistas son CaixaBank, ISDIN, Fundación Sanitaria Mollet, Dentsu, Aldeas Infantiles SOS España y Fersa. En Pyme: Hotel Casa 1800, PQI, Recordati, Mondo y Eonesia.