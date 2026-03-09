Avances en la prevención del ictus sin riesgo de sangrado grave

Cada año, alrededor de 12 millones de personas sufren un ictus en el mundo y entre el 20% y el 30% de los casos son recurrentes. En España se registran en torno a 120.000 al año. Un ensayo clínico internacional de fase III ha mostrado resultados que pueden suponer un avance importante en la lucha contra el ictus. El anticoagulante estudiado, asundexian, desarrollado por la compañía Bayer, reduce en un 26% el riesgo de sufrir un segundo ictus en personas que ya habían padecido un ictus isquémico o un episodio de alto riesgo similar, sin aumentar el peligro de sangrados graves.

El dato tiene especial relevancia porque prevenir un nuevo ictus es uno de los grandes retos médicos tras el primero. Aunque muchos pacientes reciben ya tratamientos para reducir ese riesgo, una parte de ellos vuelve a sufrir otro episodio en los meses o años siguientes, con consecuencias que pueden ser muy graves. No en vano, el ictus es una de las principales causas de discapacidad en adultos.

En este ensayo participaron 12.327 pacientes y varios hospitales españoles, entre ellos de este centro, destaca que el hallazgo es especialmente valioso porque incorpora una estrategia distinta a las disponibles hasta ahora. “Es un mecanismo de acción nuevo que hasta ahora no se había usado en otros fármacos”, explica.

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los especialistas es la seguridad. Muchos medicamentos que reducen la formación de trombos pueden elevar también el riesgo de hemorragia, algo especialmente delicado en pacientes que ya han sufrido un daño cerebral. Sin embargo, en este caso los resultados fueron tranquilizadores. “Una de las grandes novedades de este fármaco es que, a pesar de ser un anticoagulante, el riesgo de hemorragia fue igual a placebo”, señala Moniche.

El especialista recuerda que el gran objetivo no es solo salvar la vida del paciente en el momento agudo, sino evitar la recurrencia. “Un problema muy importante en pacientes que ya han sufrido un ictus es que hay un alto riesgo de recurrencia”, afirma. Por eso subraya el dato de que “poder reducir un 26% el riesgo de que pueda volver a repetir el ictus, sobre todos los tratamientos que ya teníamos, es un gran avance”.

Moniche insiste en la necesidad de sensibilizar sobre la gravedad de esta enfermedad. “A veces la población no tiene conciencia de que es una patología tan grave y tan discapacitante”, advierte.