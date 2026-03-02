La Sanidad Privada creará y evaluará una nueva apuesta en IA

La IA no es el futuro, es el presente de las organizaciones sanitarias. De las públicas y de las privadas. Y hay que ponerse a trabajar cuanto antes para no llegar tarde a ese tren. Eso es lo que se han planteado desde la Fundación IDIS en su nuevo proyecto Nexo IA, diseñado para integrar la IA en los flujos de valor del sector sanitario, como la atención, diagnóstico y gestión de pacientes.

Su objetivo es proporcionar estrategias claras, infraestructuras adecuadas, y una gobernanza sólida en la creación de un sistema de vigilancia y monitorización del uso de la IA en la sanidad privada. El proyecto comienza ahora con una primera ronda de observación, después con grupos de trabajo para la creación de ideas y posteriormente con una fase de análisis y evaluación. En total, 30 meses de trabajo para buscar nuevas soluciones de IA a cuestiones como calidad asistencial, mejora diagnóstica, pacientes, salud poblacional y nuevos fármacos.

Tal y como explicaba Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, hitos como el acaecido en la Cumbre de Impacto IA 2026 celebrada recientemente en Nueva Delhi dejan claro que “es hora de ‘copetir’ y no de competir” y de empezar a usar la IA de verdad para los problemas que impactan en la población, como es la Sanidad.

A este respecto, intervenía Julio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y catedrático de cirugía en la Universidad Complutense, insistiendo en que la IA debe ser clave para abordar cinco cuestiones: la variabilidad en los resultados (no todos ofrecemos lo mismo), reducir los efectos adversos de la actividad sanitaria, eliminar todo aquello que no aporte valor, afrontar la falta de prevención y la inequidad.

No obstante, reconocía que es lógico que la IA genere reticencias: puede potenciar a algunos perfiles, pero relegar a otros. Por eso, su implantación debe ser ordenada, con un propósito claro, formación básica para los profesionales, casos de uso donde la automatización aporte valor y un marco ético y regulatorio bien definido.

NEXO IA

Por su parte, Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS dio más detalles de Nexo IA y seis objetivos clave: observar las iniciativas del sector, construir estrategias comunes, formar a los profesionales sobre el uso ético de la IA, ofrecer mejores prácticas, informar sobre avances relevantes y difundir los resultados obtenidos en términos de valor y mejora en los resultados en salud.

Finalmente recordaba a los pacientes que la IA es ya algo positivo en su salud que puede observarse en la mejora de diagnóstico de enfermedades raras, disminución de tiempos en la investigación de nuevas terapias, mejor gestión de centros sanitarios y, sobre todo, en el avance de la Medicina personalizada. “La IA es la palanca que nos va a permitir mejorar la accesibilidad al sistema, pero para ello la cuestión no es meter tecnología en los procesos de siempre, sino reinventar los procesos”. Algo que la Sanidad Privada espera que Nexo IA haga realidad.