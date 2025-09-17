Cuatro suculentas propuestas para disfrutar del Día Mundial del Aperitivo este 19 de septiembre

El 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo. Una marca de patatas inició un movimiento social para oficializar el reconocimiento del Día Mundial del Aperitivo, un paso más para poner en valor este momento de consumo tan característico de nuestra cultura y nuestra gastronomía. Los auténticos fanáticos de lo gastro saben que el aperitivo, pese a su aparente sencillez, se ha convertido en el momento gourmet por antonomasia actual. Por ello, no es para menos que este 19 de septiembre se celebre el Día del Aperitivo, hito que Aguinamar, marca referente en el mercado de productos del mar listos para disfrutar, ha querido aprovechar para proponer cuatro ideas infalibles con las que lucirnos como perfectos anfitriones del vermuteo y el tapeo en casa.

Pintxos para todos los gustos

Si hablamos de esta tradición gastronómica, sabemos que la cocina vasca es la reina por excelencia. A ellos les debemos uno de los bocados más exquisitos del aperitivo: los pintxos. Ahora es más fácil que nunca recrear estos sabores que nos transportan directamente a las mejores barras de Donosti. Solamente es necesario contar con pan crujiente (para los más clásicos) o brioche (para crear un minisandwich irresistible), la mezcla corre a cargo de Aguinamar. La marca acaba de presentar el rediseño de su emblemática gama de pintxos, que ahora se suma a El Aperitivo de Aguinamar una gama con una propuesta más visual, práctica y pensada para el momento de tapeo.

Así, todo anfitrión que se precie podrá combinar desde el sabor del clásico pintxo donostiarra, hasta otros sabores como el de marisco, atún o incluso salmón de una forma sencilla en casa. Toda una delicatessen que degustar junto con un vermut, cerveza fría o vino blanco.

Gildas, el must have de todo buen aperitivo

Indiscutiblemente, el pintxo de moda. Su nombre proviene de Gilda, el personaje de la película de 1946 interpretado por Rita Hayworth, en referencia a la combinación de su sabor picante, salado y amargo, que tan bien refleja este icónico personaje. Las gildas de Aguinamar respetan este sabor tradicional, en esta ocasión listo para degustar sin complicaciones. Ya no hay excusas para disfrutar de este pintxo en tendencia con un buen vermut en casa.

Para los amantes de los encurtidos, las anchoas no pueden faltar. Ya sea listo para servir, tal y como plantean desde Aguinamar, o en la creación de nuevos pintxos caseros como la marinera, este pescado es otro de los indispensables que degustar durante el aperitivo. Si lo combinamos con un vino blanco seco, donde el contraste entre la salinidad de las anchoas y el toque fresco del vino sean las protagonistas, tendremos éxito asegurado.

Los boquerones aliñados se han convertido en otro guilty pleasure del momento aperitivo. Ya sea en vinagre o condimentados a base de ajo y perejil, su combinación ácida y jugosa junto con la dulzura del vermut o del vino rosado es una de las parejas favoritas de todo fan del aperitivo. Aguinamar® ofrece ambas opciones listas para servir y dar rienda suelta a la creatividad. ¿Te animas a crear un marinero en casa (la clásica marinera pero cambiando la anchoa por boquerón)?