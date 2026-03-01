Las imágenes de los besapiés y besamanos del Segundo Domingo de Cuaresma en Jerez
Casi una veintena de imágenes se expusieron para su veneración en una soleada

Samuel Vega

01 de marzo 2026 - 18:24

Jerez vivió un segundo Domingo de Cuaresma donde el buen tiempo animó a muchísimas personas a visitar los distintos templos abiertos durante esta jornada donde estuvieron casi una veintena de imágenes en besapiés o besamanos. Como es habitual, visita obligada fue la Capilla de San Juan de Letrán para la veneración al Nazareno. En La Borriquita, la corporación lasaliana mostraba a Cristo Rey en un besapiés que se abrió en la mañana del sábado. También en esa jornada se inició el besamanos de Confortación, la dolorosa de la hermandad dominica de la Oración en el Huerto. Otras dolorosas que también estuvioern en besamanos fueron Nuestra Señora de las Lágrimas, en San Juan de los Caballeros, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, en la Capilla de los Desamparados, Nuestra Señora del Socorro en Catedral y a Loreto en San Pedro. Fue una jornada también de visita obligada a la Ermita de Guía donde la Hermandad del Perdón expuso en veneración a su crucificado y a la dolorosa del Perpetuo Socorro. Este es un año especial para la corporación del Domingo de Ramos que está celebrando el quincuagésimo aniversario de la llegada de su talla mariana. Mientras, en la Parroquia de Fátima también se vivía un día grande en este segundo Domingo de Cuaresma. No solo se exponían sus imágenes sino que también el Señor de la Paz estrenaba unas potencias que han sido realizadas por el orfebre Antonio García Falla. En Santiago, se exponían en veneración tanto el Crucificado de la Buena Muerte como la Virgen del Dulce Nombre tras los cultos cuaresmales que se celebraron en la primera semana de Cuaresma. Y, muy cerca de allí, el Señor del Consuelo, de la Hermandad del Transporte, protagonizaba también una concurrida veneración donde la imagen de Madre de Dios de la Misericordia volvía a exponerse a los pies de la Patrona, la Virgen de la Merced. Y la jornada de completaba en el Perpetuo Socorro con las veneraciones de las imágenes de la Hermandad de la Salvación y en San Benito con el Señor de la Clemencia en besamanos. Y La Sed exponía en su ampliada parroquia a su dolorosa.

