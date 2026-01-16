La Hermandad del Soberano Poder organiza su XVI Festival Flamenco
El evento se celebrará el próximo 6 de febrero a partir de las 21.30 horas en el Salón de los Espejos del Club Nazaret
Así fue la bendición de María Santísima Salud de los Enfermos
La Hermandad del Soberano Poder organizará el próximo viernes 6 de febrero la decimosexta edición de su Festival Flamenco, una iniciativa que tendrá lugar en el Salón de los Espejos del Club Nazaret. El espectáculo dará comienzo a las 21.30 horas y contará con un elenco artístico de primer nivel.
Así, el cartel lo conforman, al cante, Capullo de Jerez, Felipa del Moreno, Manuel de Cantarote, Manuel de la Nina y José El Mijita, mientras que para el baile, como artistas invitados, actuarán Joaquín Grilo y Daily Fuguet. Conducirá el festival, David Montes.
Las entradas tienen un coste de 10 euros (las primeras trescientas) y a partir de ahí el precio será de 12 euros. Las localidades se pueden adquirir en Cervecería La Fresquita, Aguacate Jerez, Joyería Chico Jorge y en la propia hermandad del Soberano Poder.
También se pueden comprar a través de internet, por medio del portal Fiestaentradas.com. En esta plataforma se añade al precio 1 euros como gastos de gestión.
También te puede interesar