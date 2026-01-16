La Hermandad del Soberano Poder organiza su XVI Festival Flamenco

La Hermandad del Soberano Poder organizará el próximo viernes 6 de febrero la decimosexta edición de su Festival Flamenco, una iniciativa que tendrá lugar en el Salón de los Espejos del Club Nazaret. El espectáculo dará comienzo a las 21.30 horas y contará con un elenco artístico de primer nivel.

Así, el cartel lo conforman, al cante, Capullo de Jerez, Felipa del Moreno, Manuel de Cantarote, Manuel de la Nina y José El Mijita, mientras que para el baile, como artistas invitados, actuarán Joaquín Grilo y Daily Fuguet. Conducirá el festival, David Montes.

Las entradas tienen un coste de 10 euros (las primeras trescientas) y a partir de ahí el precio será de 12 euros. Las localidades se pueden adquirir en Cervecería La Fresquita, Aguacate Jerez, Joyería Chico Jorge y en la propia hermandad del Soberano Poder.

También se pueden comprar a través de internet, por medio del portal Fiestaentradas.com. En esta plataforma se añade al precio 1 euros como gastos de gestión.