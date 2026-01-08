La Hermandad de la Coronación celebra este mes de enero su Tríptico Mariológico

La Hermandad de la Coronación de Espinas celebra un año más su Tríptico Mariológico, el ciclo dedicado dedicado a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción donde se aborda la figura y devoción a la Virgen María. La primera de las citas cerá este sábado día 10 y se extenderá hasta el próximo día 31.

La primera de las charlas correrá a cargo de José María Cobos Valverde, hermano de la Viga, Borriquita y del Rocío. Dará una ponencia que lleva por título 'María y su ejemplo para juventud'. La cita es a las nueve de la noche en la Capilla de los Desamparados.

Mientras para el día 17, a la misma hora, está prevista la charla del pregonero de la pasada Semana Santa, David Puerto Román, que lleva por título 'Vivencias en la Albarizuela'. Y, finalmente, el día 31 le tocará el turno a Manuel Martín Fajardo, hermano de San Roque y de la Macarena de Sevilla, que ofrecerá una charla que lleva por título 'El camino de María'.

En este edición, el Tríptico Mariológico que cada año organiza la corporación del Domingo de Ramos alcanza su cuadragésimo séptima edición.