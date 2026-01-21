Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 km/h en el tramo entre Madrid y Barcelona
Quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento.
Adif constató hace dos meses que el carril de Adamuz estaba "en condiciones adecuadas"
Adif limita temporalmente un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 km/h por seguridad
Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.
Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Adif.
