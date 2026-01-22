Aparece en una playa de Barcelona un coche que fue arrastrado por un temporal en diciembre

Las lluvias y el fuerte oleaje de los últimos días han hecho aparecer un coche en la playa de Vilassar de Mar que, en un inicio, fue arrastrado por el temporal previo a Navidad, entre el 19 y el 23 de diciembre. Como concretan fuentes municipales consultadas por EFE, las precipitaciones que regaron buena parte de Cataluña el 20 de diciembre de 2025 arrastraron el vehículo -sin ninguna persona dentro- desde un arroyo municipal hasta la playa.

La Policía Local de Vilassar detectó que se trataba de un coche de alquiler y reclamó a la compañía aseguradora correspondiente que lo retirara, lo que intentó el pasado 15 de enero, sin éxito por la posición del coche y las condiciones del entorno. Con la llegada del temporal Harry, el vehículo se movió hacia la playa de Ponent de Vilassar, a la altura de la calle de la Mar y a 700 metros de la estación de Rodalies. Las fuentes municipales antes mencionadas explican que la aseguradora les ha informado de que tiene contratado el servicio para retirar el coche y de que está a la espera de que se den las condiciones óptimas para efectuarlo.

El paso de Harry por Cataluña ha causado importantes destrozos en las playas del ámbito metropolitano de Barcelona, como en el paseo marítimo de Badalona, donde se ubica el colector de aguas residuales de Llevant y que sufre una "rotura". En el caso de Vilassar, los servicios territoriales del ayuntamiento están evaluando este jueves el estado del paseo marítimo que, según las fuentes municipales consultadas, ha quedado notablemente afectado por las grandes olas de los últimos días.