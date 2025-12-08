Ascienden a cuatro los fallecidos por un golpe de mar en Tenerife

Cutro fallecidos por un golpe de mar en el sur de Tenerife.

Una mujer que había sido hospitalizada este domingo tras un golpe de mar en el sur de Tenerife es la cuarta víctima mortal de este suceso y se sigue buscando a una persona desaparecida, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias.

La tragedia ocurrió pasadas las 16:00 del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide.

Tres personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche.

Dos de los fallecidos en el lugar son turistas de nacionalidad rumana y una eslovaca, según han informado fuentes municipales, aunque han precisado que esa información aún no es oficial.

Otra cuarta persona herida con contusiones moderadas fue evacuada al hospital Hospiten Sur.

También hubo un número indeterminado de heridos leves con contusiones y magulladuras que fueron atendidos en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y socorristas de la zona.

La piscina natural Isla Cangrejo, en Los Gigantes, estaba precintada por el peligro del oleaje desde que el viernes el Gobierno de Canarias declaró una prealerta por fenómenos costeros adversos. Sin embargo, muchas personas, sobre todo turistas, se saltaron la prohibición de acceso, ha declarado el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.

Además de estar cerrada en esta ocasión, los carteles que presiden la entrada de la piscina natural indican con claridad ese riesgo, en español, inglés y alemán -'Información importante para su seguridad: zona peligrosa en situación de fuerte oleaje'- junto a tres fotos que ilustran como una ola puede arrasar con toda la piscina.

Canarias se encuentra desde el viernes en situación de prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como en la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

El oleaje mortal se produjo aproximadamente una hora después de la pleamar.

Tras recibirse la alerta a las 16:07 horas en el Centro Coordinador de Emergencias 112, un amplio despliegue acudió al lugar, incluidos un helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

También participó personal del Servicio de Urgencias Canario con al menos cinco ambulancias, miembros del servicio de salvamento en playas con motos de agua, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local.

El helicóptero de Salvamento Marítimo rescató a una persona del agua y recuperó a un fallecido, mientras que los servicios de salvamento en playas con motos acuáticas recuperaron a una mujer en parada cardiorrespiratoria, que fue estabilizada y evacuada en un helicóptero medicalizado.

Desde la tarde de ayer se mantiene la búsqueda de una persona desaparecida, por el momento sin éxito.