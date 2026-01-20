Buscan a un vecino de Palau-sator (Gerona) arrastrado con su coche por la riera

Varias personas observan la crecida del río Onyar a su paso por el centro de Gerona.

Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator (Gerona) que ha sido arrastrado junto a su coche por la riera que atraviesa el municipio, que presenta un notable aumento de caudal a causa del temporal de lluvia.

Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

El aviso de la desaparición se ha producido a las 07:35 de este martes en el marco de un temporal que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que diferentes ríos de la provincia de Gerona hayan superado el umbral de peligro por caudal elevado.

Palau-sator es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, de poco más de 300 habitantes, e integrado por diferentes núcleos de población.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes en Cataluña la alerta roja por peligro extraordinario en el Ampurdán (Gerona) por lluvias torrenciales que podrán dejar acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Se verá especialmente afectada la zona del Baix Empordà, y se ha activado un aviso rojo que estará vigente hasta las 15:00.

"Puede haber inundaciones y crecidas", advierte la Aemet en la red social X.

"Sigue las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil", añade la autoridad meteorológica dirigiéndose a la población.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado este martes la fase de emergencia del Plan Básico de Emergencia Municipal por el mal estado del mar, debido a la borrasca de alto impacto Harry.

Hasta ahora y desde el lunes por la mañana, el plan estaba en fase de alerta, pero el incremento de la altura de las olas, que pueden superar los cuatro metros, ha llevado al consistorio a elevarlo a fase de emergencia, como indica en un comunicado.

Todas las playas barcelonesas están cerradas y se prohíbe tanto el acceso a los espigones como el baño, puesto que ondea la bandera roja.

Además, la Guardia Urbana bloquea el paso en los espigones y en todas las zonas donde rompen las olas.

El Ayuntamiento de Barcelona avisa de que no se puede practicar surf por seguridad.