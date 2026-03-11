Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden con un 3,7 la gestión sanitaria del Gobierno central

El estudio sobre la 'Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla' ha sido realizado por Ipsos con una muestra de 400 entrevistas.

En Ceuta y Melilla expresan su preocupación por el funcionamiento de su servicio sanitario que depende del Gobierno central. En concreto, el 56% de los ceutíes y el 52% de los melillenses se declaran “muy insatisfechos” con la actuación del Ministerio de Sanidad, responsable directo de su salud a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

La directora de Opinión Pública de IPSOS, Silvia Bravo, resaltó que la población de ambos territorios muestra “niveles elevados de desconfianza respecto a las iniciativas adoptadas para mejorar la sanidad. En este sentido, el 58% no confía en que se estén adoptando medidas eficaces para reducir las listas de espera”, uno de los indicadores utilizados para la evaluación.

Esta valoración se argumenta en las dificultades de acceso a los servicios sanitarios públicos señaladas por la ciudadanía. El estudio recoge la existencia de barreras recurrentes relacionadas con las listas de espera (77% en Ceuta, 82% en Melilla), la obtención de citas (65% y 79%, respectivamente) y el funcionamiento del sistema de citación (52% y 67%, respectivamente), aspectos que son identificados por la población como elementos que afectan al acceso a la atención sanitaria.

El estudio sobre la 'Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla' ha sido realizado por Ipsos mediante metodología CATI (por teléfono), con una muestra de 400 entrevistas representativas de la población mayor de 18 años residente en ambos lugares.