Un muerto y cerca de 40 heridos en un accidente de tren en Barcelona

El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), según ha podido confirmar Europa Press.

El incidente también se ha saldado con cerca de 40 heridos, de los cuales al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave, según ha informado en un apunte en 'X' el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) recogido por Europa Press.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

A consecuencia del accidente, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha puesto en alerta el plan Ferrocat. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

Otro accidente entre Maçanet Massanes y Tordera

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.