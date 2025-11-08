Detenido en Barcelona por apuñalar dos veces a su madre de 75 años

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 42 años acusado de apuñalar dos veces a su madre de 75 años el pasado 1 de noviembre de 2024 en el distrito barcelonés de Sants. Según confirmaron fuentes policiales a Europa Press este viernes, el agresor asestó puñaladas en el abdomen y la pierna de la víctima en un grave episodio de violencia doméstica. La rápida intervención de los agentes que acudieron al domicilio familiar resultó crucial para salvar la vida de la mujer. Los Mossos le aplicaron un torniquete en la pierna para evitar una hemorragia fatal, mientras el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se encargó de trasladarla al hospital, donde actualmente permanece en estado estable tras recibir atención médica. Las investigaciones han revelado que el detenido acumulaba un alarmante historial delictivo con 31 antecedentes, muchos de ellos vinculados directamente con casos de maltrato en el ámbito familiar. Este dato refleja un patrón de comportamiento violento que culminó en este grave ataque contra su propia madre.

Incidente tras recibir alta psiquiátrica

Según consta en un medio de comunicación catalán, el mismo día de los hechos, el agresor había ingresado previamente en un centro psiquiátrico. Sorprendentemente, recibió el alta médica durante la tarde del pasado 1 de noviembre, dirigiéndose inmediatamente después al domicilio familiar donde perpetró el ataque contra su madre.

Tras el violento suceso, el hombre fue arrestado y acusado formalmente de tentativa de homicidio en el contexto de violencia doméstica. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon este grave episodio ocurrido en el distrito barcelonés de Sants.