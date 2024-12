Donald Trump, Persona del Año 2024 para la revista 'Time'.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido Persona del Año 2024 por la revista Time "por organizar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense".

El empresario republicano, de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también Persona del Año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

"En la cúspide de su segunda presidencia, todos nosotros (desde sus partidarios más fanáticos hasta sus críticos más fervientes) vivimos en la Era de Trump", explicó en un artículo publicado en la red social X Sam Jacobs, editor jefe de Time.

Jacbs agrega que esta vez no fue difícil escoger quién fue "el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos doce meses", algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años.

"Desde que comenzó a postularse para presidente en 2015, quizás nadie haya desempeñado un papel más importante en el cambio del curso de la política y la historia que Trump", agrega.

Jacobs afirma que Trump "sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un período de protesta a nivel nacional, y que terminó con su pérdida de las elecciones por siete millones de votos y provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021".

"Los inteligentes apostaron que habíamos sido testigos del fin de Trump", dice al reconocer que se equivocaron. "Si ese momento marcó el punto más bajo de Trump, hoy somos testigos de su apoteosis", agrega.

Los finalistas

Además de Trump, en la lista de diez finalistas a Persona del Año 2024 estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el empresario Elon Musk y la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, que fue derrotada por el ahora mandatario electo en las elecciones del 5 de noviembre.

Jacobs menciona e su artículo cómo Trump eliminó a sus rivales republicanos por la nominación en "un tiempo casi récord" y los obstáculos que supuso para su campaña las acusaciones que ha afrontado en la justicia por 34 delitos graves.

"Su único debate con el presidente Joe Biden en junio llevó a la eventual salida de su oponente de la carrera. Dieciséis días después, sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña", agrega.

"Trump ha rehecho la política estadounidense en el proceso. Ganó ampliando su base, aprovechando la frustración por el aumento de los precios y beneficiándose de un giro global contra los titulares", dijo sobre su victoria frente a Harris y su éxito entre los afroamericanos, latinos y también las mujeres, sectores que se creía que le podían dar la espalda en las urnas.

Fue el primer republicano en 20 años en obtener más votos que el demócrata.

Sobre lo que viene ahora espera, Jacobs dice: "En cuestión de semanas, Trump regresará al Despacho Oval con sus intenciones claras: imponer aranceles a las importaciones, deportar a millones y amenazar a la prensa. Poner a RFK Jr. a cargo de las vacunas. Posibilidad de guerra con Irán". "Trump está una vez más en el centro del mundo y en una posición tan fuerte como siempre", concluye.

Trump agradece el "honor" a 'Time' pero solo puede "hablar bien" del 25% de sus portadas

Donald Trump definió como un "honor" el reconocimiento, pero afirmó que solo puede "hablar bien" del 25% de las portadas de la icónica revista.

"Es un honor (...) Quiero dar las gracias a la revista Time. He estado en la portada muchas veces. No sé quién tiene el récord. Pero probablemente solo puedo hablar bien del 25% de las portadas. El 25% son geniales. Las otras, simplemente prefiero no verlas, pero ha sido un honor", arrancó Trump en un discurso desde la Bolsa de Nueva York.

Allí acaba de protagonizar el toque de campana del parqué neoyorquino con una gran ovación y con una muestra de la portada en la que aparece como Persona del Año 2024, de fondo.

"Creo que me gusta más esta vez (esta portada)", añadió el magnate para a continuación mandar una advertencia a la prensa: "Los medios se han calmado un poco. Nos tratan mucho mejor. Ahora, creo que si no lo hacen, tendremos que enfrentarnos a ellos de nuevo".

La portada muestra a Trump luciendo su habitual traje con corbata roja sobre un fondo gris y con las manos entrelazadas, mientras mira desafiante al horizonte.

A esta le acompaña ya en la página web de Time una extensa crónica con declaraciones en exclusiva durante la campaña y una decena de fotografías, infografías y un vídeo que documentan el impacto del político en EEUU y fuera de sus fronteras.

A lo largo del texto pueden leerse repetidamente calificativos como "el hombre más poderoso del mundo" o descripciones de su regreso presidencial como "un renacimiento político sin parangón".

De Gandhi a Hitler

El reconocimiento anual y más importante de Time se entregó por primera vez en 1927 y sus ganadores han levantado polémica desde sus inicios, al combinar personalidades tan dispares como Mahatma Gandhi (1930), Iósif Stalin (1939), la reina Isabel II de Inglaterra (1952), John F. Kennedy (1961), Richard Nixon (1971), el ayatolá Jomeini (1979), el invento del ordenador (1982), Jeff Bezos (1999), Vladímir Putin (2007) o Barack Obama (2008), entre muchos otros.

También fue reconocido Adolf Hitler, en el único número que el individuo escogido no aparece en la portada de la revista.