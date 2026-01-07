Las fotos del temporal de nieve en París

El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, que ha provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París. De todas esas retenciones, 900 kilómetros estaban concentrados en la región de París a las 10:00, según el sitio de información sobre el tráfico Sytadin. Además, en el área metropolitana de París se había suspendido desde primera hora de la mañana la circulación de los autobuses urbanos y el servicio de transporte público Ile de France Mobilités pedía a los viajeros que verificaran antes de salir de casa si van a poder encontrar medios para desplazarse.