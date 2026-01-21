Igualdad destinará más de 71 millones hasta 2029 al nuevo sistema de control telemático de maltratadores

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros entre 2026 y 2029 para licitar un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de agresores, conocido como Cometa, una vez finalice el actual acuerdo, previsto para mayo de 2026 y marcado por la polémica tras los fallos detectados en las pulseras de control.

La licitación del nuevo contrato comenzó a prepararse el pasado mes de septiembre, después de que se conocieran incidencias graves en el funcionamiento de los dispositivos, que afectaron, entre otros aspectos, a la geolocalización tanto de las víctimas como de sus agresores. Según explicó entonces Igualdad, el nuevo servicio incorporará mejoras específicas para el ámbito rural, una actualización tecnológica integral y un refuerzo del personal del centro de gestión.

Dispositivos de "mayor calidad"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que el nuevo contrato contará con “dispositivos de mejor calidad” e integrará los avances tecnológicos disponibles en el mercado.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que permite a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género asumir este gasto, con cargo al programa Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género. El contrato cubrirá el periodo 2026-2029 y tendrá un coste total de 71.369.269,41 euros, IVA incluido.

De esa cantidad, 59,28 millones de euros se destinarán a la gestión integral del sistema —incluyendo explotación, telecomunicaciones, operación, instalación, retirada y mantenimiento de los dispositivos—, mientras que 12,08 millones se emplearán en la adquisición de nuevos equipos. Además, otros 2,84 millones de euros se dedicarán a prórrogas de servicios complementarios, como el portal estadístico y el mantenimiento de aplicaciones, durante los ejercicios 2026 y 2027. De este modo, el Consejo de Ministros ha autorizado este gasto al superar los límites establecidos por la ley presupuestaria. El contrato actualmente en vigor, gestionado por Vodafone y Securitas, concluirá en mayo de 2026. Fue adjudicado por 42,6 millones de euros y con una duración de 30 meses, tras un concurso al que únicamente concurrieron estas dos empresas.