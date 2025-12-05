Igualdad refuerza todos los servicios de protección frente a la violencia machista en Navidad

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un refuerzo especial de todos los servicios de atención a víctimas de violencia machista de cara a la Navidad, una época en la que aumenta la vulnerabilidad de muchas mujeres y sus hijos; al igual que ocurre durante los meses de verano donde se produce un tercio de todos los asesinatos machistas del año. De este modo, el plan, que abarca el periodo 2025-2026, intensifica la actividad de las unidades de violencia sobre la mujer en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y refuerza recursos clave como el 016, Cometa o Atenpro.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha pedido a comunidades autónomas y ayuntamientos —a través de la FEMP— que refuercen sus propios dispositivos: desde servicios sociales y puntos de atención especializada hasta centros de crisis 24 horas, recursos de acogida, servicios sanitarios u oficinas municipales de igualdad. El objetivo es garantizar la continuidad, accesibilidad y eficacia de todos los servicios durante unas fechas en las que las circunstancias familiares pueden elevar los riesgos.

El 016 seguirá funcionando 24 horas los siete días de la semana, cubriendo todas las ausencias del personal durante las vacaciones para asegurar la misma capacidad de respuesta. También el sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático de medidas de alejamiento, mantendrá su funcionamiento ininterrumpido y reforzará las sustituciones necesarias. Además, hará un seguimiento especial de los casos que puedan requerir intervenciones más ágiles. Atenpro, el servicio de atención y protección telefónica para víctimas, también intensificará la supervisión de los expedientes considerados de mayor riesgo durante estas fechas. Igualdad ha solicitado, por último, un refuerzo de la vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas competentes, especialmente en los casos integrados en el sistema VioGén.

Dos crímenes machistas en una semana

El aviso se produce después de dos asesinatos machistas que han tenido lugar esta misma semana: una mujer de 39 años ha sido asesinada este miércoles en Torrijos (Toledo) después de sufrir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, que ha sido trasladado al Hospital de Toledo por diversas lesiones y que ya ha sido detenido. Asimismo, la Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer de 29 años cuyo cuerpo fue localizado en la tarde del martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. En el mismo domicilio ha aparecido el cadáver de un hombre, que mantenía una relación sentimental con la víctima, por lo que el suceso se investiga como un caso de violencia machista.