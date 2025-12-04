El Instituto de las Mujeres advierte que el término "Charo" es una herramienta de misoginia digital

El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha lanzado una alerta sobre el creciente uso del término "Charo" como instrumento de misoginia en el entorno digital español. Esta advertencia se basa en el informe 'Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término "Charo" en la cultura del odio', publicado el jueves por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres.

El estudio, publicado a mediados de 2025, detalla que este concepto, surgido en foros digitales hace más de una década, se ha transformado en un mecanismo sistemático para desprestigiar a mujeres en entornos digitales. Los investigadores señalan que la expansión de la denominada "manosfera" —espacios digitales centrados en la identidad masculina y críticos con el feminismo— ha contribuido significativamente a la normalización de este tipo de lenguaje discriminatorio en internet.

Según el informe, el término funciona como un "significante vacío" al que se adhieren múltiples estereotipos sexistas, describiendo a mujeres como "amargadas", "solas", "funcionarias", "pesadas" o "activistas". "Bajo un mismo insulto se agrupan mujeres diversas, que comparten un rasgo común: alejarse de las expectativas y roles de género asignados y ocupar un espacio público desde posiciones feministas", destaca el documento.

Impacto en la juventud y estrategia de silenciamiento

El estudio también analiza cómo la viralización del término dificulta que los jóvenes identifiquen referentes feministas positivos, al reforzar la estigmatización de la participación pública de las mujeres. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, ha sido contundente: "Intentar desprestigiar a las feministas y al feminismo forma parte de una estrategia de silenciamiento que los movimientos antidemocráticos están impulsando a escala global y, precisamente por eso, desde las instituciones estamos obligadas a señalar y desactivar estas estrategias".

El documento concluye que el uso de "Charo" no constituye humor ni opinión legítima, sino una forma de violencia simbólica que busca silenciar a las mujeres. Para contrarrestar este fenómeno, el Instituto propone reforzar la vigilancia en plataformas digitales y promover nuevas masculinidades más respetuosas e igualitarias.

Monitorización continua de la misoginia en entornos digitales

Este análisis representa el primer informe de un nuevo proyecto del Instituto de las Mujeres destinado a monitorizar y analizar la violencia y discriminación en entornos digitales. La iniciativa pretende publicar periódicamente documentos dirigidos tanto a la ciudadanía como a profesionales de la información y educación, con el objetivo de identificar, visibilizar y prevenir las nuevas manifestaciones de misoginia digital.

"Vamos a generar informes con un alto valor pedagógico para que la sociedad pueda comprender la dimensión que tiene la violencia contra las mujeres en Internet y cómo se produce, porque la igualdad también tiene que ser defendida en el espacio digital", ha concluido Hernández, subrayando el compromiso institucional con esta problemática creciente.