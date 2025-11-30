Mueren tres jóvenes veinteañeros en un accidente de tráfico en Cantabria

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta. El coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

Los fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña. El accidente ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la carretera nacional N-634, antes del puente de Virgen de la Peña, localidades del mismo municipio.

En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del parque de Valdáliga112, que tuvieron que excarcelar al joven que iba en la parte trasera del vehículo. El joven aún permanecía con vida pero falleció cuando estaba siendo auxiliado por los servicios sanitarios.

Los familiares de los fallecidos han sido atendidos por los psicólogos del Gobierno de Cantabria, que ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha mostrado su pesar por la pérdida de tres jóvenes que supone, ha dicho, "un gran golpe" para todo el valle y para Cantabria y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos. Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a través de su perfil en X, ha manifestado que "no hay palabras para tanto dolor", al conocer la noticia sobre este "terrible accidente".

Tres día de luto

Los ayuntamientos cántabros de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado tres días de luto oficial. Las banderas ondearán a media en todos los edificios municipales "como muestra de dolor y respeto por la perdida de los tres jóvenes vecinos y amigos", según recoge la resolución que acaba de publicar el alcalde de Cabezón de Sal, Víctor Reinoso.

El alcalde, que ha estado durante la noche en el lugar del suceso, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos. Reinoso ha expresado su pesar por esta tragedia, en la que han fallecido tres jóvenes que eran "muy queridos en la comarca", ha dicho,